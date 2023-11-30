明愛醫院事故｜即推四短期措施　氧氣樽加提示卡　明年引入智能樽

明愛醫院周三（29日）深夜公布一宗嚴重醫療事故，一名79歲男病人由眼科病房轉送往深切治療部（ICU）期間，氧氣樽氣閥未有開啟，長達5分鐘無氧氣供應，病人血氧飽和度當時持續下降，經搶救後於前日中午12時50分離世。



明愛醫院表示，已即時要求部門適當運用氧氣樽，員工要向主管示範如何氧氣樽，樽上會加設兩張提示卡，及檢視運送病重病人程序。有深切治療部主管指，現時所用的氧氣樽，在開啟後會聽到氣流聲，即使關閉後，都可能有殘餘氧氣輸出發出聲響。醫管局明年會購入智能氧氣樽，避免事故發生。



明愛醫院行政總監屈銘伸醫生表示，醫院十分重視事件，已即時通知需接觸氧氣樽的同事，需要適當運用氧氣樽，並需要向部門主管示範如何使用。

要求前線向主管示範如何使用氧氣樽 檢視運送危重病人過程

醫院亦已在氧氣樽上加設兩張提示卡，提醒醫護人員如何處理氧氣樽的開關程序，並已提示運送危重病人的處理過程，及要跟足準備功夫。

上手使用後若有殘餘氧氣 現有氧氣樽會有氣流聲致誤已開啟氣閥

瑪嘉烈醫院及仁濟醫院深切治療部主管蘇栩頎醫生指出，現時使用的氧氣樽上有壓力錶，確保樽內有足夠氧氣，而且需要保持有四分之三氣量，樽上有一個活塞，即開啟掣，扭動後會見到有「On/off」字樣，當調較流量時，會聽有氧氣輸出的聲音，不過，有機會即使沒有開啟，都有會殘餘氧氣，聽到氣流聲音。

醫管局因應事故，決定下年添置新智能氧氣樽，減少關上氧氣樽仍有殘餘氣流聲音的情況，相信明年可投入服務。