丘應樺稱港人北上屬自然現象　關鍵在如何刺激留港人士消費慾

近月港人北上消費議題備受關注，有聲音憂慮此現象或影響港人留港的消費力。商務及經濟發展局局長丘應樺今（2日）表示，港人北上屬自然現象，不應集中有多少人回內地消費，關鍵在於如何刺激留港人士的消費慾。他表示，港府已推出多項措施，如夜繽紛、Happy Hong Kong等，然而市民及業界亦需一同協力，才會令到相關措施更有成效。



他又指，吸引外地及內地旅客來港同樣重要，但由於暫時航班運力未完全恢復，酒店人手亦不足，希望在引入外勞後，可以吸引更多旅客來港。



▼11月18日 香港市民北上打邊爐▼



商務及經濟發展局局長丘應樺在電台節目表示，受外圍環境如高通脹與高息影響，令本港出口受到影響。另外，由於航空業只恢復至六成至七成，故本港的旅遊業同受影響。

被問到北上消費是否影響本港經濟的其中一個因素，他表示，港人北上屬自然現象，「市民係自由去邊度消費」，不應集中有多少人回內地消費，因市民外遊是一種習慣，港人不只到內地亦會到外地旅遊，關鍵在於如何刺激留港的人士的消費慾。

他認為，港府已推出多項措施，如夜繽紛、Happy Hong Kong等，而部分措施的成效不錯，有海濱舉辨的夜繽紛活動亦人山人海，然而市民及業界需協力，才會令措施更有成效。

商務及經濟發展局局長丘應樺。（資料圖片/蘇煒然攝）

丘應樺冀民間企業集思廣益

他表示，雖然疫情後不少市民改變生活習慣，減少在夜間消費，但近日夜繽紛及國慶煙花等都人山人海，反映一些的新的活動都能激活人流消費，而聖誕節即將來臨，相信亦有助吸引人流。他舉例指，近日某企業在鰂魚涌舉辦聖誕嘉年華亦吸引不少人參與，希望其他民間企業亦可以參考一起舉辦活動集思廣益，有助吸引市民出來消費。

他又指，吸引外地及內地旅客來港同樣重要，但由於暫時航班運力未完全恢復，酒店人手亦不足，希望在引入外勞後，可以吸引更多旅客來港，整體恢復本港經濟、零售及餐飲業。

丘應樺亦同意，未來外圍環境仍有挑戰性，故香港需尋求新機遇，與新經濟體合作，而今年特首已率領代表團到中東及東盟3國訪問，而現時已與當地企業簽署了十多張合作備忘錄，反映出訪與新興經濟體保持緊密合作的舉措已有成效。