北上消費｜周六30萬港人返內地錄11月新高　南下內地客相差17萬人

港人北上熱潮持續，入境處數字顯示，昨日（25日）周六至少有30萬港人北上，是11月最高數字。南下內地客自上月10.1黃金周錄17萬人次後一直回落，至昨日再度攀升，有12.8萬人次，同樣錄11月新高；「北上南下」持續「逆差」，相差17萬人次。



▼11月18日 香港市民北上打邊爐▼



根據入境處數字，昨日周六香港居民有30萬人次經不同口岸到內地，羅湖口岸有9.6萬人次，落馬洲支線有8.6萬人次，深圳灣有4.4萬人次。

比較11月各個周六港人北上數字，首個周六（11月4日）有2.87萬人次，第二個周六（11月11日）2.89萬人次，第三個周六（11月18日）有2.95萬人次，至昨日攀升至30萬人次，是11月新高。

昨逾12.8萬內地客訪港同錄11月新高

內地旅客南下數字，昨日有逾12.8萬人次訪港，同樣是11月新高，與10.1黃金周比較，10月1日當日有17.7萬人次，10月2日有14.9萬人次，之後數字稍為回落，至本月再度上升至高位。

昨日訪港內地客主要經落馬洲支線及高鐵西九龍來港，分別有3萬人次及2.9萬人次；北上港人與南下內地客繼續存在17萬人次「逆差」。

▼11月11日 深圳食肆人頭湧湧▼

