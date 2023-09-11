馬會50億基金設公益慈善研究院　李家超：推動香港成國際慈善中心

香港賽馬會今日（11日）在2023香港國際慈善論壇的開幕典禮上，宣布成立公益慈善研究院，為中國以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻。馬會承諾撥款50億元作為研究院的初始基金，以建立平台聯繫各界交流經驗、與不同機構整合傳揚公益慈善知識等。行政長官李家超主禮時表示，相信將有助推動香港成為領先國際的慈善中心。



在今天的香港國際慈善論壇開幕典禮上，行政長官李家超（前排右七）、馬會主席利子厚（前排左七）、副主席廖長江（前排左六）、眾馬會董事、行政總裁應家柏（前排右六）及一眾馬會管理委員會成員，為公益慈善研究院的標誌揭幕。（賽馬會提供圖片）

賽馬會慈善信託基金主辦今明兩日在西九文化區舉行舉行2023香港國際慈善論壇，有近70名來自世界各地演講嘉賓和1,600名業界領袖和代表出席，當中包括慈善組織、學術界、商界、社會和政府代表。

馬會在開幕典禮上宣布成立公益慈善研究院，指集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，形容為「中國以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻」，研究院致力與基金會、公益慈善持份者和其他機構合作，在本地、區域和全球層面推廣公益慈善的領先思維，為業界構建交流平台。馬會已承諾撥款50億元作為研究院的初始基金，助其履行使命。

公益慈善研究院將致力於搭建平台，匯聚業界領袖、公益慈善家等主要持份者，交流和學習公益慈善領域的經驗，並參與本地、區域和全球的大型交流活動，連結世界各地不同範疇、不同階層的持份者。研究院會與基金會和其他機構合作，如聯名出版、案例研究、聯合策動和共同捐助項目等，整合並傳揚有關公益慈善領域的知識。

研究院會提升慈善機構人員能力

委託院校開展研究公益慈善議題

馬會表示，研究院會制定方案，提升公益慈善和非牟利機構人員的技巧和能力；提升各地（特別是本港和其他大灣區城市）公益慈善發展的專業水平，亦會與大學、院校、基金會、智庫和業界持份者合作，圍繞公益慈善界別共同關注的議題開展研究及委託研究。

公益慈善研究院的首項活動「公益慈善基金匯」會議將於9月13日在中環大館古蹟及藝術館舉行，以尋求合作機遇，屆時將有超過50個基金會參與。

馬會主席利子厚：加強亞洲慈善業界專業化

行政長官李家超在論壇的開幕典禮上表示，香港銳意在公益慈善事業擔任更重要角色，以加強慈善工作的社會影響力。他指馬會舉辦的香港國際慈善論壇和其慈善相關工作，有助實現構建更公平社會目標，對社會有莫大裨益，「我深信今天成立的公益慈善研究院，將有助香港特區政府推動香港成為領先國際的慈善中心。」

馬會主席利子厚在開幕典禮表示，期望透過成立公益慈善研究院，向業界提供可靠的公益慈善知識、涵蓋不同界別的知識基礎和發展指標，以加強香港、全國、亞洲，甚至其他地區慈善業界的專業化。此舉既配合和支持特區政府的施政方針，更可為國家發展作出貢獻。