內地爆呼吸道感染　袁國勇稱無致命病毒跡象　鍾南山：毋需戴口罩

全球經歷三年新冠疫情，內地近月的冬季呼吸道感染個案大增，引起關注，香港大學微生物學家袁國勇今日（4日）指，市民毋需太擔心，數據顯示感染群眾為18歲以下人士，病毒亦需緊密接觸才會傳染，暫沒有跡象顯示會成為新病毒。



本港掀起北上熱潮，袁國勇建議，可以在邊境為發燒人士做測試，及早找出患者接受治療。廣州國家實驗室教授鍾南山就認為，大眾暫未需戴口罩。



袁國勇今日出席「大流行病學研究聯盟」（PRA）簽署合作備忘錄時表示，根據香港大學深圳醫院數據顯示，自今年3月，肺炎支原體個案一直上升，在10月3000多個測試樣本中有34%人士確診，而11月多達近8000個測試樣本，其中28%人士確診，在9月至11月期間，有3533人確診，其中3198人確診人士為18歲以下，佔90.5%。

數據顯示確診者集中18歲以下

袁國勇指，數據顯示並沒有跡象會成為新病毒，因為若有新病毒出現並不會只有單一群體受感染，他指，在冬天微生物的生存期比較長，加上人類免疫系統的炎症反應較強，所以出現爆發期。他又提到，因為小朋友減少戴口罩，缺乏免疫力，導致復常後出現大量感染個案。

港人常北上 袁國勇倡邊境為發燒者測試

他強調，肺炎支原體需緊密接觸才會傳染，「大家基本上唔洗太擔心。」 被問到港人北上熱潮會否增加傳染機率，他建議在邊境為發燒人士做測試，「我哋喺邊境唔測試係一個錯誤，如果佢有發燒應該幫佢測試，跟住戴口罩，跟住測試到已知傳染病就唔使驚啦，佢可以自己睇醫生。」他強調，「暫時睇唔到有證據有新發性傳染病引起爆發。」

廣州國家實驗室鍾南山同樣表示，暫無跡象顯示會發展令新致命性病毒，大眾暫未需戴口罩，不過如果學校出現群體感染，鼓勵學生戴口罩上學。（鄭子峰攝）

鍾南山：大眾暫時未需戴口罩

廣州國家實驗室教授鍾南山表示，廣州情況與深圳相若，主要為小朋友受感染，他指，自新冠病毒之後公眾以及政府更關注引起發燒症狀的疾病，「呢個係啱既。」他同樣表示，暫無跡象顯示會發展新致命性病毒，認為大眾暫未需戴口罩，不過如果學校出現群體感染，就鼓勵學生戴口罩上學。

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「大流行病研究聯盟」翼減輕疫情帶來的影響

有見新冠疫情為全球帶來災難性的影響，至今奪去最少700萬人生命，科學家預料下一場由新發傳染病引起的疫情可能會在十年內出現。因此，袁國勇以及美國哥倫比亞大學中心教授何大一發起「大流行病研究聯盟」，以預先制定緩解措施，減輕其潛在影響，聯盟創會成員包括來自四國的六所研究機構的資深教授。

袁國勇表示，受人口增加、全國暖化、環球航空旅遊、都市化等因素影響，令流行病傳播越來快，聯盟目標是為下一場疫情作防範，期望可以在疫情期間維持正常生活，毋需關閉學校、工作場所、交通系統等，防止醫療服務陷入癱瘓。他指，聯盟的研究重點包括運用類器官以評估動物病毒的測試能力、加快檢測具大流行潛力的新型病毒宗中人類感染病例、以及在有關疫情爆發之前研發出治療藥物和疫苗。

袁國勇：唔好咩都國安法，科學家應該做科學

被問到聯盟會否受國際關係影響疾病預防？袁國勇表示，「微生物沒有國界、政府先有；如果唔成立大聯盟，唔係真係對症下藥；唔好咩都講國安法，我哋相信一國兩制，所以唔好怕，唔好諗呢啲嘢」，強調科學家就應該做科學，「唔好諗埋無謂嘅嘢。」

「大流行病研究聯盟」袁國勇為其中一位聯盟發起人，同時擔任聯盟的候任主席，而廣州國家實驗室鐘南山以及港大醫學院教授陳志偉擔任聯盟候任秘書。