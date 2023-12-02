流感．呼吸道感染｜澳門今起入長者院舍、康復院舍必須全程戴口罩

香港醫務衞生局局長盧寵茂今日（2日）表示預期冬季來臨氣溫下降，上呼吸道感染，包括流感個案相信會增加，呼籲市民注意個人衞生，盡早接種疫苗。澳門方面，社會工作局經諮詢衛生局意見後，今日開始在全澳長者、康復及戒毒院舍實施多項措施預防呼吸道傳染病，包括訪客和員工在進入及逗留院舍期間，須全程佩戴外科口罩或以上標準的口罩，僅在進行飲食及其他必需情況下方可暫時脫下口罩。



▼2022年12月25日 澳門市況▼



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澳門社會工作局指，由於每年冬春季是澳門呼吸道傳染病高發季節，為做好冬至、聖誕節及新年等節日活動安排，社會工作局經諮詢衛生局意見，今日開始，全澳長者、康復及戒毒院舍實施下列措施：

．訪客和員工在進入及逗留院舍期間，須全程佩戴外科口罩或以上標準的口罩，僅在進行飲食及其他必需情況下方可暫時脫下口罩；



． 訪客倘出現發熱、乏力、肌痛等全身症狀或咽痛、鼻塞、流涕、咳嗽等呼吸道症狀，又或在新型冠狀病毒快速抗原檢測結果為陽性期間，不可進入院舍；



．員工倘出現上點所述全身症狀或呼吸道症狀，應及時求醫；在新型冠狀病毒快速抗原檢測結果為陽性期間，不應返回院舍。



▼4月8日 港珠澳大橋出境情況▼

