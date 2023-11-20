男子掌摑貓隻被裁虐畜罪成　官翻看片段認為力度不大　裁上訴得直

男子疑因不滿貓隻在他的房間內撒尿，用手指捏貓隻左耳一下，再掌摑其頭部，期間用方言謂：「你個九日的，你偏偏就跑到去老子的房去屙尿」。整個過程被閉路電視拍下。該男子經審訊後被裁定殘酷對待動物罪成，被判囚30天。他提出上訴，高等法院法官游德康今（20日）下判辭，認為男子打貓的力度未達致「殘酷地打」，因此裁定他上訴得直，撤銷其定罪及判刑。



上訴人趙林，原被控於2022年8月26日，在牛頭角樂華北邨寧華樓某室，殘酷地打一隻屬於熊怡的貓，導致該貓隻受到不必要的痛苦。

上訴人趙林原被裁定虐畜罪成，被判監30日。他在高等法院被裁定上訴得直，獲撤銷定罪及判刑。

上訴人因貓隻在房撒尿後動怒

案情指，上訴人發現涉案貓隻Mimi在他的房間內撒尿後動怒，用手指捏Mimi左耳一下，再掌摑她頭部一次，期間用方言說：「你個九日的，你偏偏就跑到去老子的房去屙尿。」Mimi隨即縮開及逃跑，事發經過被房間內的閉路電視拍下。

辯稱在教導Mimi

上訴人辯稱當時只是在教導Mimi，拍打沒有令到牠受到實質痛苦，不構成「殘酷地」打，原審裁判官拒接納其說法。

沒有專家證人證明貓隻的傷勢

法官游德康在判辭指，片段中聽到「啲」的一聲，不可能來自上訴人手掌拍打貓隻頭部，因貓隻有毛，而「啪」的一聲則是皮膚與皮膚接觸的聲音，因此推斷該聲響不可以反映上訴人拍打的力度。此外，案中亦沒有專家證人，如獸醫證據證明Mimi的傷勢。

打貓力度絕對不可形容為殘酷地打

就原審裁判官裁定上訴人的行為是超出一定武力， 游官並不認同，他反覆觀看片段，認為上訴人打貓的力度，絕對不可以被形容為「殘酷地打」。故認為原審裁判官裁定上訴人殘酷地打貓隻完全不合情理，裁定他的定罪上訴得直，並撤銷判刑。

案件編號：HCMA289/2023