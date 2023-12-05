韓國觀光公社問答遊戲　送90張HK Express機票　一文看清參加方法

再有免費機票派發！韓國觀光公社今日（5日）在社交平台宣布，臨近聖誕將於本月一連兩周舉行三次問答遊戲，每次在遊戲中首30位提交正確答案的參加者，將會獲得由香港出發來回韓國的機票，包括釜山、濟州或仁川的香港快運HK Express來回機票。《香港01》整合是次活動詳情。



韓國觀光公社將於一連兩周舉行三個問答遊戲，每次遊戲首30位提交正確答案的參加者，將會獲得由香港出發的來回韓國機票。（KTOHK 韓國觀光公社 香港支社 Facebook圖片）

1. 活動日期

有獎問答遊戲的舉行日期為12月12、15和19日。韓國觀光公社會於每次活動前的一天，在 社交平台 公布詳細時間及介紹活動。

是次活動的得獎公布日期為12月22日，屆時會於韓國觀光公社的Facebook及Instagram專頁公布結果。

另外，得獎者須於12月27日至2024年1月26日内前往韓國觀光公社香港支社領取。地址為銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心22樓2202-2203室。

2. 獎品

三場問答遊戲各送出30張從香港出發的HK Express來回韓國機票，航點包括釜山、濟州、仁川。每位參加者可參加多於一次，但整個活動中最多贏取一次。另外，得獎者需要負責所有適用於機票的稅項、附加費和任何其他費用。

3. 參加資格

需為香港永久性居民、以個人身份參加（不接受以公司名義參加），以及18歲或以上。

4. 參加方法

參加者需於遊戲當日的活動帖文下方提供的Google表單內，填寫及提交正確答案與相關個人資料，並讚好所有活動帖文，以及於活動帖文下留言【參與完畢】並標註2位好友。

另外，參加者需要追蹤韓國觀光公社 (香港支社) Facebook專頁 (@KoreaPlazaHK) 或 Instagram (@korea_plaza_ktohk)；及香港快運官方Facebook (@HKExpress) 或 Instagram (@hk_express)。