韓國床蝨｜港人夫婦住首爾民宿　回港一周後床單有血　揭惹蝨入屋

韓國床蝨問題仍未平息，有滅蟲專家稱，最近接獲港人夫婦求助，指半個月前曾到首爾旅遊，他們回港一周後驚見床單有血，才得知已被床蝨入侵。該滅蟲專家指，今年10月至今，共接獲約20宗涉旅行後返港的求助，較去年同期增加逾2倍，個案大幅上升估計與氣候暖化有關。



觀林蟲害控制有限公司負責人鄭國鏗表示，近月接獲一對港人夫婦到首爾旅行後，發現床蝨的求助個案。他透露，求助人於半個月前到首爾旅遊，並住在一間環境衛生欠佳的民宿。事主回港後一周，發現家中床單有血跡，才驚覺有床蝨屍體，意味家中已被「攻陷」，於是求助。

鄭國鏗表示，事主稱一年內都不會再到韓國旅遊。（資料圖片）

至於個案中的床蝨是來自韓國抑或本地？鄭國鏗就認為很大機會是來自韓國。他解釋，因為事主發現床蝨的時間，與床蝨埋伏期為一周的時間剛好吻合。鄭透露，求助人對於床蝨問題感到困擾，又曾向他表示，「呢一年內都唔會去（韓國）。」

有滅蟲公司表示，近月接獲一宗曾到首爾旅行的求助個案。（資料圖片）

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高溫蒸汽配藥水滅蝨

鄭國鏗指，如要徹底處理床蝨問題，一般要滅蟲公司與客人共同合作，先由客人在進行滅蝨前，減少家中雜物，然後清洗衣物，優先處理放置在床底的衣物。其後，滅蟲人員上門滅蝨，會使用蒸汽機針對床褥、枕頭、沙發、杯子等進行攝氏一、二百度的高溫殺蝨。然後抬起床褥及床板，檢查及在床架、地腳線、牆身、沙發底等位置的縫隙，噴灑具滯留性而非驅趕性的藥水，床蝨經過時便會中毒。

他表示，自今年10月中起，公司接獲的求助個案呈上升趨勢，他估計與市民在秋季前往日本、韓國等地旅行有關。他亦表示，由10月至今，總共收到約20宗涉及旅行返港後發現床蝨的個案，較去年同期約６宗，增加逾2倍。

氣候暖化令床蝨休眠變短

鄭國鏗指，全球暖化令床蝨休眠的時間變短。他解釋，一般在攝氏2至3度或以下，床蝨有機會進入冬眠，時間可長達一至兩個月。不過他指，無論四季床蝨都活躍於香港。