愉園前班主認欠薪　稱為支持心愛球隊曾出資逾千萬　判社服令

前港超聯球隊愉園班主陳志實，涉拖欠職球員135.7萬薪金，因而被勞工處票控。他與愉園足球俱樂部有限公司早前承認控罪，案件今（5日）在觀塘法院判刑，裁判官指愉園倚賴足球活動謀利，疫情期間收入必然受到影響，且有財政困難。裁判官又指從足總主席貝鈞奇的信件可見，陳對本地足球事業有其貢獻，因此判他履行240小時社會服務令，公司則判罰14.7萬元。



兩名被告：愉園足球俱樂部有限公司（下稱：公司）和陳志實，各承認15項傳票控罪，合共30項傳票，包括沒有在到期日內付給工資、沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項等。傳票共涉10名僱員，其中7名為球員，包括屠俊翹、曾至孝等，以及現效力傑志的米基爾。

被告陳志實在求情時稱，為支持心愛球隊，曾出資過千萬元。(凌子淇攝)

為愉園曾出資過1千萬元

辯方律師求情指，陳自初中起便是一名球迷，其時正值愉園足球隊輝煌時期，18歲那年，他親眼看到愉園從南華手上取得聯賽冠軍。及至2016年，愉園因陷入打假波醜聞降至丙組，面臨解散危機，陳不忍心愛球隊遭遇，決定出力支持愉園，至今他已為愉園出資超過1千萬。

受疫情影響財政轉差

裁判官指根據財務文件，被告公司於2019年尚有盈利。辯方解釋指，陳於該財政年度曾向公司注資3百萬，另公司從售賣門票、球衣及會費等收取數千至1萬元不等，但對營運球隊的開支成本微不足道。及後被告公司受到疫情影響，財政狀況轉差。辯方又指陳獲8名受影響的職球員寫求情信，其餘兩人為外援球員，他們均已離港，未能聯絡得上。

被欠薪的員工亦包括球員。(詳看下圖)

部份球員早於2019至2020年欠薪

裁判官判刑時指，本案涉及多達10名職球員，金額亦達135萬，而且陳違規日子較長，部份欠薪早於2019至2020年欠下，直至今年才繳清。從辯方求情可見，陳對愉園的付出，裁判官接納公司犯案期間確有財政困難，公司倚賴足球活動謀利，故在疫情期間必然受影響，相關財政文件顯示，公司當時沒有巨大金錢利益。

未有證據顯示陳曾中飽私囊

裁判官續指，案中沒有證據顯示陳從中謀取私利或中飽私囊，從足總主席貝鈞奇替陳撰寫的求情信可見，陳對本地足球事業有其貢獻，而且受影響的員工亦願意為他寫信求情。裁判官接納陳有悔意，姑且給予一次機會容許他以社會服務令代替監禁，但因本案情節嚴重，加上涉案人數及金額實在巨大，故需判處最高的240小時社服令，用以反映嚴重性及阻嚇其他僱主。

公司處於負債狀態被人清盤

至於公司方面，辯方指公司目前基本上零收入，處於負債狀態，目前已有員工申請清盤。裁判官考慮公司整體財政狀況後，就15張傳票判罰共14.7萬，並限在60日內繳交。

案件編號：KTS24438-49, 24452-24475, 24478-24489/2022