西貢鯨魚｜海洋公園：完成初步解剖　有新傷口由硬物撞擊

誤入香港水域的布氏鯨日前魂斷西貢水域，負責解剖工作的海洋公園表示，已完成初步解剖工作，可肯定鯨魚有新傷口由硬物撞擊而成，而化驗及分析正日以繼夜進行，由於部分樣本需要送到海外化驗，預計需要幾星期甚至以月計的時間才可得出結論。行政總裁黃嗣輝期望可盡快完成解剖報告，之後才可知道有甚麼工作可以做，他亦強調公眾的教育十分重要，「究竟下一次再遇上鯨豚出現喺香港水域嘅時候，大家仲會唔會出去睇呢？」



▼7月31日 游入西貢鯨魚（布氏鯨）魂斷牛尾海▼



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海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，兩星期前得到消息指有鯨魚出沒，已即時透過不同渠道呼籲市民不要到現場追綜布氏鯨，而除受打風影響外，每日均有聯同漁護署人員一同出海視察鯨魚的狀況，亦不斷與專家交流意見，但可惜鯨魚最終亦無法回到深水區域。

他續指已完成初步解剖，而化驗及析工作正日以繼夜進行，希望可以找出鯨魚的死因外，更重要是希望日後如再有鯨豚誤入香港或鄰近水域時有更好的處理方法，亦希望樣本可貢獻予科研及教育保育工作。

黃嗣輝又期望可盡快完成解剖報告，之後才可知道有甚麼工作可以做，另外他亦強調公眾的教育十分重要，「究竟下一次再遇上鯨豚出現喺香港水域嘅時候，大家仲會唔會出去睇呢？」

海洋公園公司動物及保育主管祝效忠補充指，部分解剖所得的樣本需要送到海外化驗，需要幾星期甚至以月計的時間才可得出結論。他希望以今次事件為借鑑，教育好香港市民當野生動物出現時的角色。

他又亦再次呼籲不要進行不必要的觀鯨活動，「大家見到啲相片可能船隻好多，可能好近，對於干擾到佢同佢係咪可以游返出大海，相信都會有一定影響。」又提到局方正討論如何完善現有法規，相信再發生類似情況可處埋得更好。