聖誕節｜太古白色聖誕市集搞環保及籌款　陳國基：政商社合作例子

太古地產「白色聖誕市集」周四（11月30日）開幕，再次為「愛心聖誕大行動」籌款。政務司司長陳國基在開幕儀式上表示，白色聖誕市集是政府、商界和社區緊密合作的極佳例子，這年度社區盛事更一直支持推展香港社區關愛工作，年青人透過市集獲得發揮才能和創意，活動收益亦撥捐予愛心聖誕大行動，支持多個非牟利組織及有需要人士。



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今年首次橫跨兩個周末開放 (11月30日至12月3日及12月8至10日) ，為歷來最盛大規模，團隊在策劃市集時的重點考慮，希望透過多項嶄新環保措施，鼓勵訪客享受市集活動之餘，同時為環境出一分力，因此設電子餐飲禮券、可重用餐具租借服務、提供水溶性及可生物降解包裝，減少產生即棄塑膠廢物及減少使用紙張。

今年項目名為「CHOCOLAND！」，由十位參與太古地產Placemaking Academy (SPPA) 的本地大學生設計及策劃，重點令訪客重拾初嚐朱古力的美好回憶。除了多元化的表演及活動，而當中原創主題曲由「SPPA少年計劃」 七位中學生為市集創作。

政務司司長陳國基、太古地產行政總裁彭國邦、《南華早報》總編輯兼「愛心聖誕大行動」代表譚衛兒、民政事務總署署長張趙凱渝及東區民政事務專員陳尚文，齊集為白色聖誕市集主持揭幕儀式。

彭國邦表示，很高興今年為香港廣大社區舉辦歷年最盛大的市集，更為即將完成的太古坊重建計劃錦上添花。他指SPPA推出五年備受嘉許，這個青年展能計劃再次培育一班充滿才華的年青人，為他們提供親手策劃難忘節慶活動的寶貴機會，他讚賞在市集中充分結合環保元素，餐飲部分更以邁向零廢為目標，希望能為業界訂立新標準。