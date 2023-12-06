外傭｜護老培訓試驗計劃擴展至全港　未來三年提供3690個免費名額

照顧長者需要技巧及知識，立法會最新文件顯示，港府今年10月展開外傭護老培訓試驗計劃第三期試驗計劃，並擴展至全港18區41間長者地區中心，為期三年，料提供3,690個培訓名額。同時，當局新推出的外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃亦已展開，社署委託21間殘疾人士地區支援中心提供免費的培訓，預計每年約有120名外傭及其照顧的殘疾人士受惠 。



政府自2018年推出的的外傭護老培訓試驗計劃，已於今年10月開始第三期試驗計劃。（資料圖片）

據立法會福利事務委員會下推動照顧者為本政策小組委員會會議文件，政府自2018年推出的的外傭護老培訓試驗計劃，已於今年10月開始第三期試驗計劃，計劃為期三年，至2026年9月，並擴展至全港18區所有41間長者地區中心推行，預計共提供3,690個培訓名額。

首兩期近2500名外傭完成課程

文件也提到，首兩期試驗計劃，第一期合共招募1,443名學員，其中 1,355名學員完成課程；第二期受新冠疫情影響，培訓一度暫停，整個第二期計劃合共招募1,144名學員，其中1,119 名學員完成課程。

外傭護老培訓試驗計劃內容。（立法會文件）

香港人口老化問題嚴重，照顧者支援備受關注。（資料圖片／夏家朗攝）

新推出外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃

政府新推出的外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃亦已於同期展開，同樣為期三年，社署已委託 21間殘疾人士地區支援中心提供免費的培訓，預計每年約有120名外傭及其照顧的殘疾人士受惠 。

照顧殘疾人士培訓涉急救、防跌倒等11個核心或選修科目

文件指，外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃的培訓內容，包括三項、至少共四小時的核心科目， 涵蓋照顧殘疾人士的基本知識和技巧，亦有八項、至少共兩小時的選修科目，以切合不同類別殘疾人士的照顧需要，例如如慎防跌到、協助殘疾人士進食、處理藥物等。

殘疾人士地區支援中心可調配單位內的專業同事，包括物理治療師、職業治療師、社工、護士等負責培訓，也可協調其他相關單位提供培訓、或外購相關培訓課程。培訓課程要以廣東話或英語授課，並按需要提供翻譯服務。