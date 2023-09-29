外傭人工︱外傭最低工資加3%至每月$4870　適用於明起簽訂的合約

港府今日（29日）宣布，本港外籍家庭傭工、即外傭的「規定最低工資」將調高3%，由現時每月4,730元增加至4,870元，而膳食津貼將由現時每月不少於1,196元增加40元至不少於1,236元，勞工處指，新的「規定最低工資」及膳食津貼水平將適用於明日（30日）起簽訂的所有外傭合約。



港府9月29日宣布，本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將調高3%，由現時每月4,730元增加至4,870元。(資料圖片)

最低工資每月加$140 膳食津貼下限加$40至不少於$1236

港府宣布，除外傭的「規定最低工資」由現時每月4,730元加140元、即約3%至4,870元外，僱主若選擇以膳食津貼代替必須為外傭提供的免費膳食，有關膳食津貼將由現時每月不少於1,196元增加40元至不少於1,236元。勞工處指，現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食。

政府發言人指，在今年的檢討已按既定機制仔細考慮香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，而在考慮以上因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，決定調整規定最低工資。

今日或之前按現時最低工資簽訂合約 仍可於10.27前送入境處

發言人又指，在今日或之前按現時每月4,730元的「規定最低工資」和每月不少於1,196元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月27日或之前送抵入境事務處處理，該處指有關安排可讓僱主有充足時間將已簽訂合約送交入境處完成有關申請程序。

工會早前曾要求最低工資增至$6,228 食物津貼提高到$2,552

香港亞洲家務工工會聯會早前曾表示，勞工處在會面中承認沒有制定工資水平方程式，並採取「整全的考慮方法」，同時考慮「經濟狀況，如家庭收入，通脹，GDP等。」聯會指，外傭正在經歷實際工資損失，並提到政府在凍結最低工資三年後僅於去年增加100元，這遠不足以應對通脹。聯會提出要求將最低工資提高到6,228元，食物津貼提高到2,552元，以便外籍家務工能夠過上體面的生活。