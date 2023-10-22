調查揭近九成護老者未用過暫託　機構促政府加強教育及資訊發放

照顧者需要喘息空間，有機構今年8月進行調查，發現在近500名護老者中，逾四成人需要獨力照顧長者，另有逾三成護老者自評照顧壓力非常高，但近九成受訪者稱從未使用暫託服務。



機構建議政府善用照顧者資訊平台及「暫託體驗」等多元方式，教育護老者及長者認識及善用社區暫託服務。此外，該機構也提出應鼓勵「政商社合作」推動多元化的社區暫託服務，例如協助區內商戶提供暫託空間，而政府亦應帶頭推動護老者使用這些社區暫託服務。



香港基督教服務處今年8月進行社區暫託服務調查，訪問499名護老者，逾半受訪者年屆51至70歲，近七成人是照顧父母，而被照顧者亦有逾三成半的年齡為81至90歲。

調查結果發現，逾四成護老者稱沒有其他人可分擔照顧工作，需獨力照顧長者；有近三成受訪者平日每天需花超過8小時或以上照顧長者，所用時間比一份全職工作更長。

調查也請受訪者以1至10分自評照顧壓力程度，以10分為最高壓力，逾三成護老者自評照顧壓力達8至10分，屬壓力非常高，並另有47.7%的受訪護老者自評照顧壓力達5至7分，即壓力頗高。因應壓力，有逾六成人稱會容易感到疲勞，逾半數人稱容易發脾氣。

但問到有否使用暫託服務，則有近九成受訪者稱從未使用暫託服務，當中近四成人表示不認識有關服務，近三成人則表示擔心被照顧者不適應。機構表示，反映護老者不認知暫託服務能夠提供協助，亦顯示現有暫託服務未能回應長者實際的需要。

本港照顧者支援服務不足。（資料圖片）

香港基督教服務處建議，政府善用照顧者資訊平台及「暫託體驗」等多元方式教育護老者及長者認識及善用社區暫託服務，並改善現有的線上暫託服務名額查詢系統，加入實時地圖位置及空置名額搜查形式，供護老者搜尋鄰近住所的各類型暫託服務名額。

香港基督教服務處躍動晚年及社區照顧服務協調主任張燕琳也提到，該服務處與深水埗商戶合作推行的長者社區暫託服務「角落休息暫」，自今年5月推行以來已服務近百人次。她指出，合適的社區暫託服務能使護老者獲得喘息空間。

58歲的關麗晾是其中一位服務使用者，她一直照顧照顧86歲、患有認知障礙症的媽媽，由於以往擔心媽媽未能適應陌生環境及難以預約，而未有使用暫託服務。

直至今年8月，因要進行身體檢查，她首次使用暫託服務，將媽媽暫託於餐廳「素年」，她說相關服務令我知道自己不是孤單地照顧媽媽，仍有其他人關心她，期望社會能有更多方便及彈性的暫託服務，讓更多護老者有喘息機會。

▼照顧者支援受關注▼



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素年負責人何小姐說，因聽聞很多照顧者的悲劇，決定出一分力，今年7月開始成為「角落休息暫」的暫託點。她說，在社工及義工的支援下，於餐廳提供暫託服務並未有干擾日常生意， 希望有更多區內的店舖參與成為暫託點，一同建立護老者友善社區。

香港基督教服務處也建議政府帶頭推動護老者使用多元化的社區暫託服務，為護老者提供實報實銷的社區暫託支出津貼，並津貼或嘉許提供暫託服務的商戶；並鼓勵社福界為商戶提供資訊及訓練，連結社區義工力量，發掘社區的暫託空間。