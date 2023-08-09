外傭人工︱工會與勞工處會面爭加薪　促最低工資增32%至每月$6228

香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）及其他外傭團體代表今日（9日）與勞工處會面，要求將最低工資提高至6,228元，食物津貼則提高至2,552元，以讓外籍家務工能夠過上體面生活。



聯會又指，外傭中介有不少違規情況，例如新來港外傭支付的中介費平均為19,349.9港元，是法定上限41倍，但當局2022年僅撤銷1間涉事中介公司的牌照，呼籲當局加強對違法中介公司和僱主執法。



聯會要求最低工資提升至$6,228 食物津貼提高到$2,552

香港亞洲家務工工會聯會表示，勞工處在會面中承認沒有制定工資水平方程式，並採取「整全的考慮方法」，同時考慮「經濟狀況，如家庭收入，通脹，GDP等。」聯會指，外傭正在經歷實際工資損失，並提到政府在凍結最低工資三年後僅於去年增加100元，這遠不足以應對通脹。聯會提出要求將最低工資提高到6,228元，食物津貼提高到2,552元，以便外籍家務工能夠過上體面的生活。

工會稱三年只加薪$100是對外傭的羞辱

工會領袖Maria Ana指，三年只漲100元工資是對外籍家庭傭工的羞辱，她提到疫情期間工作條件惡化，不少外傭工時長，休假減少，有些還被要求承擔隔離費用，更有人因為感染了新冠而失去了工作，但收入卻越來越少。

聯會又指出外傭常有遭受虐待和剝削的情況，亦未能作出舉報和投訴。根據聯會早前進行的研究，新來港外傭支付的中介費平均為19,349.9元，是法定上限41倍，而另一次研究更發現研究當中所有中介公司違反了政府的《職業介紹所實務守則》的一項或多項規定，惟於2022年僅撤銷了1個中介公司的牌照。

聯會呼籲加強對違法的中介公司和僱主的執法，以及在法律不足之處提供更多保障給家務工。尼泊爾籍領袖 Sarah Pun認為職業安全及健康條例排除了外傭，指即使工人從高處清潔窗戶時掉下死亡，僱主也沒有責任，而對於其他剝削情況，比如超長時間工作，住宿條件惡劣，不夠食物，勞工處也沒有任何規管和懲罰措施。