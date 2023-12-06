4男社交群組發仇恨言論　稱要大屠殺甚至殺死自己家人　認罪候判

4名男子涉嫌在通訊軟件Telegram設群組宣揚仇恨言論，包括用利器刺死警察及防疫人員等，又研究購買電槍及弩等武器，被控串謀有意圖而傷人等多罪。他們今（6日）在區域法院認罪，案情指有被告形容健康碼為「大監獄」，屬「親手幫自己套上奴隸頸鏈」；鼓吹蒐集資源實施一場「大屠殺」，稱要「殺盡黑警防疫撚狗官」和支持防疫政策的市⺠，甚至要殺死自己的家人。被捕後稱無意實行，亦有稱參與群組只為識女仔等。法官把案押後至2月2日判刑。



被告陳思諾（36歲、倉務員）、李浩源（18歲）、黃澦羅（36歲，電腦技術員）、及蔡啟棉（19歲），同承認於去年2月8日至5月7日在香港，意圖使他人身體受嚴重傷害而一同串謀非法及惡意傷害他人；陳另承認1項「作出一項或多項具煽動意圖作為」罪；李、黃另承認1項「串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪；黃另承認管有危險藥物、無牌管有槍械及彈藥兩罪。

4名被告在區域法院承認串謀傷人及串謀煽動等罪名。

陳成立群組並提及發動大屠殺

案情指，陳在去年2月，於社交媒體Telegram設立 「寧願站著死也不跪著生存」的本土激進群組，他亦是群組的擁有人及管理員，餘下三名被告則是群組的組成員，他們均有在群組內發布宣揚使用暴力，或用不同武器及爆炸品，和發動大屠殺有關的內容。

形容健康碼是大監獄

陳在群組中稱，感染新冠身亡的人遠比「黑警打死」的少，又形容健康碼為「大監獄」、「親手幫自己套上奴隸頸鏈」；揚言要屠殺香港人 ，殺死懷有 「 奴隸思想」的人 、警員、公職人員及支持防疫政策的市⺠，甚至要殺死自己的家人；鼓吹蒐集資源、實施一場「大屠殺」、「殺盡黑警防疫撚狗官」。

李宣揚武器和生產爆炸品

李則宣揚使用武器和生產爆炸品，如提出以天拿水等製造土製汽油彈 ，並講解其提煉及製作方法；討論及分享過往製作槍械的經驗；鼓吹要採取實際行動，並非只是流於討論的層面；商議籌劃大屠殺，並詢問有關火藥的型號及盛器和攻擊目標。

黃討論買武器和傷人

黃積極參與討論購買武器作戰和傷人；建議使用小型飛斧「遠攻」，並上傳了小型飛斧樣本的照片以作為說明；參與討論如何使用航拍機，以空投方式展開襲擊；認為應該與群組成員見面，以進一步商討如何實際策劃攻擊等。

陳家中發現防彈背心

各被告於2022年5月7日先後被捕，警方在陳家中發現一把長26厘米的刀；在李家中發現一枝氣槍連三個彈匣、防彈背心、已開封的BB彈等；黃家中發現一支已製成的弩、三支短箭、載有草本大麻的膠袋等。

陳鼓吹用武是對抗政權的唯一方法

警方經調查後發現，陳另在其Instagram 帳戶亦發表了不少煽動帖文，自我介紹為「極端暴力」，支持 「用武力去反抗」、「消滅所有極權狗及支持暴政的賤⺠」；鼓吹使用武力作為對抗現有政權的唯一方法、社會上的所有仇恨應訴諸暴力；認為所有當權者應該受到懲罰，「死全家」、「殺無赦」；並應殺死中國人等。

李及黃設群組研發武器

李和黃均為Signal聊天群組「工程研究所」和TG聊天群祖「成就實驗所」等成員。兩名被告在兩個群組中與其他人研發武器，並就生產研發不同武器進行多次激進而廣泛的討論 。

各被告被捕後有不同解釋

其後在各自的錄影會面中，陳稱因對政府政策怨憤而發布涉案帖文，無意付諸實行。他家中搜出的長刀購自二手平台，打算露營時用來砍柴和自衛等；李聲稱其擁有的氣槍、BB彈等是用於野戰遊戲；黃稱加入涉案群組是為了識女仔，因貪玩 為收藏用途而製造弩；蔡則自言為免成為不活躍成員而被刪除才在群組作出回應。他亦承認曾表示有興趣與群組成員一同購買3D打印手槍。

案件編號：DCCC 1016/ 2022