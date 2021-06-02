海事博物館設香港海事歷史主題展覽　展品包括宋元古井出土文物

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-06-02 16:52

香港海事博物館將於周四(3日)起至8月12日，舉行「帆檣匯港：世貿千年」展覽，以香港海事歷史為主題，設五個部分。參展品當中包括九龍啟德宋元古井及考古發掘現場的出土文物，例如宋代銅錢、陶器殘件等。

香港海事博物館將於明日起至8月12日，舉行「帆檣匯港：世貿千年」展覽，以香港海事歷史為主題。（羅君豪攝）

香港海事博物館將於明日起至8月12日，舉行「帆檣匯港：世貿千年」展覽，以香港海事歷史為主題，透過由石器時代至現代世界商品流通發展及人民遷徙、定居的歷史故事，帶出香港海事發展六千年以來的「海洋印記」。

以史實及考古展品帶出香港海事歷史

是次展覽按海事發展時序設五個部分、十個主題，包括「海洋傳統孕育」、「海貿與文化交匯」、「遠洋探索與接觸」、「環球一體與互動」、「海洋傳統孕育」及「飛躍世界大舞臺」；共展出250件展品，以「盧亭」人魚塑像作為展覽開端。相傳「盧亭」是當年盧循兵逃至人嶼山的後代，帶出了香港人與海洋的淵源。香港海事博物館副總監（策展及藏品）陳麗碧期望，透過真實的史實及考古展品，帶出有力的香港海事歷史故事。

香港海事博物館副總監（策展及藏品）陳麗碧期望，透過真實的史實及考古展品，帶出有力的香港海事歷史故事。（羅君豪攝）

展品包括啟德宋元古井出土文物

展品中亦包括不同年代歷史藝術品、各國帆船及商船模型、兩個於西貢火石洲海域出水的十九世紀西式大炮，以及由香港理工大與工程學院三維打印技術中心實驗室借出的展品—大浪灣石刻三維打印複製品，石刻上的動物紋飾展現了香港先民受黃河中原地區沿海岸線南下的影響。在本地考古發現方面，展覽展出於九龍啟德宋元古井及考古發掘現場的出土文物，例如宋代銅錢、陶器殘件、帶「店口」款瓷底殘片等，顯示當時香港的瓷器出口十分活躍。

另外，展覽亦有不同的畫作展出，博物館總監肖猷思提到，畫作中包括由紐約到港的外銷畫，作品由廣州畫家繪畫，描繪了十八至十九世紀時期的廣東水師官兵、村民、廣船及海盗船，全球只有一幅。

展品中包括不同年代歷史藝術品、兩個於西貢火石洲海域出水的十九世紀西式大炮。（羅君豪攝）

未來將設講座及導賞團予公眾參與

展覽期間，香港海事博物館將會舉辦一連串活動，包括「海事文化沙龍」講座系列、導賞團予公眾參與，詳情將於稍後時間在網頁公布。