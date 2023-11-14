年宵2024｜維園乾貨最貴4.9萬較2019跌三成半　大學生競投賣桌遊

維多利亞公園年宵市場宵攤位競投踏入第二日，今日（14日）競投8個主題攤位以及200個乾貨攤位，主題攤位底價為24,990元，乾貨則為8,540元，乾貨攤位是自2019年後再次復辦。

近銅鑼灣的入口164主題攤位，只經1次出價，即以45,000元成交，由3號競投人奪得。相鄰的163主題攤位，經2次出價，最終以49,000元成交，由5號競投人奪得，為8個主題攤位中成交金額最高。



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維園年宵第二日競投主題攤位（6米 x 1.5米）和乾貨攤位（3米 x 1.5米），其中主題攤位面積和2019年維園年宵規格一樣，但底價當年是41,650元，最高價以7.65萬元成交，較今日成交價最高是49,000元，下跌35.9%。

乾貨主題攤位售賀年貨 檔主料只能賺3成

以第二高價44,000元投得近銅鑼灣83號主題攤位的陳女士，在深水埗有開店售賣精品。她指，以往亦曾在年宵設攤檔20多次，今次投得價比以往便宜。她認為，今年較少同行參與競投，「停咗幾年，做開嗰啲無嚟投，價錢低啲，無人爭。」她表示，部分同行可能認為市道不佳，因而沒有參與。

不過她表示，以往生意額可賺取高於成本的五至六成，但今年預期生意額會下降，只可賺取三成，「將個要求降低，你就唔會咁失望。」她指，若攤位競投價超過5萬元就未必會再抬高價錢，而今次會投資十至二十萬元。

大學生賣桌遊有國安壓力 但不迴避政治

除了已參加多次的「老手」外，亦不乏學生參加。正就讀大學三年級的張同學以12,000元投得近天后的8號乾貨攤位，主要售賣自家設計桌遊（Board Game）。他指，今次第一次與幾位同學合資籌辦年宵，預計成本為5萬元，「已經幾年無乾貨攤位，如果呢幾年唔玩，（將來）可能無時間，所以試下。」

他表示，對生意額有信心，因為行年宵為港人傳統，不擔心受港人北上消費影響，「唔會話返大陸就唔行，可能都會八掛睇下。」被問到新增國安條款，會否感到壓力時，他指，會對此壓力，但不會特意避開政治議題，「始終唔知佢個標準拿捏喺邊度，究竟我做咩係有問題，好多時要查詢或者問。」