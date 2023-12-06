明愛醫療事故｜醫管局事隔一周委任7醫護調查　8周後交報告及建議

明愛醫院上周二（11月28日）發生醫療事故，一名79歲男病人的氧氣樽氣閥未有開啟，致長達5分鐘無氧氣供應，病人最終不治離世。事隔一周，醫院管理局今日（6日）表示，已委任由根源分析委員會深入調查今次醫療事故，委員會將由九龍西醫院聯網服務總監（質素及安全）張偉文率領，將會在8周內完成報告並提交改善建議。



明愛醫院。（資料圖片）

醫管局表示，張偉文將會擔任根源分析委員會主席，將會率領6名醫管局其他醫院或聯網的代表，調查今次醫療事故，將於兩個月入完成報告，並提出改善建議，報告會呈交醫院管理局總辦事處。

翻查資料，醫療風險警示事件及重要風險事件政策列明，在發生醫療事故後醫管局需要在48小時內成立根源調查委員會，換言之，當局今次較指引遲五日才成立委員會調查。

委員會成員名單：

．瑪嘉烈醫院／北大嶼山醫院／仁濟醫院麻醉科部門主管蘇靜儀醫生

．瑪嘉烈醫院／仁濟醫院深切治療部部門運作經理麥慧玲

．伊利沙伯醫院深切治療部部門主管吳榮耀醫生

．醫院管理局新界西醫院聯網急症部顧問護師陳旭榮

．醫院管理局總辦事處護理服務部總護士長陳文諾

．醫院管理局總辦事處質素及安全部高級行政經理（病人安全及風險管理）周雪明醫生

明愛醫院11月29深夜公布一宗醫療事故，提到一名79歲眼科男病人，因懷疑出現急性腸阻塞情況轉送往深切治療部（ICU），惟運送期間氧氣樽氣閥在運送期間未有開啟，長達5分鐘無氧氣供應。男病人在入住深切治療病房後兩分鐘出現心率不正及心肺功能開始失效，並一度沒有心跳，而在插喉時發現有很多嘔吐物，延至中午不治。