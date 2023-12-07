24歲女子接受美容注射染膿腫分枝桿菌　稱須做手術或留永久傷痕

衞生署日前公布，一名24歲女子在旺角「GEEL MEDICAL」接受聲稱能刺激膠原蛋白增生的注射服務後，注射位置開始出現皮疹及膿腫，12月4日確定感染膿腫分枝桿菌。女事主接受無綫新聞訪問時表示，星期四需要開刀治療膿腫，臉部可能留下永久性傷痕，沒想過美容會導致如此後果。



根據畫面顯示，女事主右臉、嘴角附近位置出現一處膿腫，她指左臉有兩處，因此會在左右臉共開三個傷口、各一厘米，意味可能會留下疤痕。她表示，「其實對我來說，我真的沒想過會是這樣。我的治療期是半年或以上，甚至面臨一個永久性傷痕，我想這件事不是每個人都能接受。」

Geel Medical願付一半手術費換事主保密

她表示，Geel Medical曾提出，如果她找私家醫生做手術，可為她支付一半手術費、即約2萬元，以換取她不公開事件。 事主表示，Geel Medical在注射前曾簽同意書，上面有註明風險，公司現時願支付部份費用，已經是最大讓步。「但我覺得不是這樣說，不是說就這樣給我一點錢，就讓我不要公開這件事，就完結了。」

24歲女子在旺角「GEEL MEDICAL」接受的注射服務後感染含膿腫分枝桿菌，Geel Medical 要求事主不公開事件。（無綫新聞截圖）

有整形外科專科醫生表示，膿腫分枝桿菌有機會黏附於皮膚之上或儀器表面，用以清潔皮膚的藥水重複使用或存放過久，亦可能因而滋生細菌。病人感染之後會出現腫脹，細菌入血更可能引發敗血病。病人需使用多種抗生素長時治療，甚至以手術清瘡。

一名24歲女子於10月9日在旺角「GEEL MEDICAL」內接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務，五日開始於注射位置出現皮疹及膿腫。（GEEL MEDICAL ig圖片）

衞生署5日公布，24歲女事主10月9日接受注射服務，5日後注射位置開始出現皮疹及膿腫，其後曾數次返回該處所向醫生跟進，情況沒有改善，她在11月24日向另一位私家醫生求醫。私家醫生為病人抽取臨床樣本作化驗，該樣本於12月4日被確定含膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。根據初步調查，相關注射服務由一名註冊醫生進行。

衞生署呼籲，曾光顧Geel Medical而又在接受注射後，懷疑出現相關徵狀的人，盡快求醫及聯絡衞生防護中心。