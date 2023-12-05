24歲女旺角GEEL MEDICAL打膠原蛋白　注射位置含膿腫分枝桿菌

撰文：倪清江
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衞生署今晚（5日）公布，一名24歲女子於10月9日在旺角「GEEL MEDICAL」內接受聲稱能夠刺激膠原蛋白增生的注射服務，五日開始於注射位置出現皮疹及膿腫，其後曾數次返回該處所向醫生跟進，情況沒有改善，她11月24日向另一位私家醫生求醫。私家醫生為病人抽取臨床樣本作化驗，該樣本昨日（4日）被確定含膿腫分枝桿菌，病人目前情況穩定。根據初步調查，相關注射服務由一名註冊醫生進行。

衞生防護中心今日呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL」及接受相關注射或懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡中心。

衞生防護中心表示，正調查該宗膿腫分枝桿菌的感染個案，涉及一名曾到「GEEL MEDICAL」（社交平台Instagram名為 「geelmedical」）的處所接受注射的顧客，病人目前情況穩定。中心表示，自11月初調查懷疑涉及消脂注射服務感染膿腫分支桿菌的群組以來，多次發出新聞公報及設立熱缐提醒市民，以進行有可能受影響人士的追蹤工作。事件令大眾及醫生更關注相關情況並提高警覺，因而發現今日公布的個案。

根據初步調查資料，中心暫未發現這宗個案與本港早前涉及19名女子的懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組有流行病學關連，正繼續相關調查。

中心表示，接獲相關個案資料後已到該處所進行調查，包括調查相關注射及感染控制程序、負責注射人員的專業資格、有否涉及管有未經註冊藥劑製品等。事件或因感染控制程序出現問題而引起，並已收集環境及相關用具的樣本進行化驗。

中心呼籲曾光顧「GEEL MEDICAL 」並接受相關注射後懷疑出現相關症狀的人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心已設立查詢熱線（2125 2372），熱線逢星期一至五（公眾假期除外）由上午9時至下午5時30運作。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。衞生署亦呼籲市民，進行注射程序前，注意以下健康建議：

．注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇；

．如曾對該注射針過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；

．如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷；及

．如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。

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