建築工人認販運80公斤可卡因毒　官稱超出量刑指引　囚23年4月

警方前年在元朗白沙村外截停一名男建築工人，並在其2架私家車內搜出逾80公斤可卡因，市值逾1億。建築工今（22日）於高等法院承認販運危險藥物罪，特委法官許紹鼎指本案毒品數量龐大，遠超量刑指引範圍，判監23年4個月。法官又指被告曾因干犯同類案件入獄，但對被告家人寄予同情，希望他出獄後好好做人，不應重蹈覆轍重犯，珍惜與家人相處餘下的光陰。



被告譚國倫（38歲），承認於2021年4月30日，在元朗僑興路白沙村93號非法販運危險藥物，即99.74公斤固體內含81.87公斤可卡因。

被告譚國倫在高等法院承認販毒罪，被判囚23年4個月。

案情指，當日下午被告白沙村入口外遭到警察截查及拘捕，他警誡下承認在車尾箱放了「汽水」。警方其後在被告家中搜出電子磅、塑膠容器及30萬現金，並在他兩架私家車內搜出涉案100包可卡因。

每送出一套毒品可獲報酬2千元

被告承認他每送出一套毒品便可獲2千元報酬，又指他受一名叫「Dicky」的男子所託，收酬存放及販運毒品，並將涉案毒品存放在友人借出的車內，但拒絕30萬現金的來源。

女友懷孕想搵快錢

辯方律師求情指，被告當時因為女友懷孕，一心想「搵快錢」而犯案，望可改善家庭經濟環境。被告現已與女友結婚，兩人現時育有1女，他將錯過女兒的成長過程，盼法官從輕發落。

涉案毒品可製1.6億元霹靂可卡因

許官判刑指，涉案毒品數量龐大，若製成霹靂可卡因市值可達1.6億。被告曾有販毒前科，理應「前車可鑑」，他必然知道選擇這條路的後果，但他看來曾嘗試改過自身，故不就此額外加刑。許官又指對被告家人寄予同情，勸勉被告好好反省，出獄後盡做父親及丈夫的責任，珍惜與家人相處餘下光陰。

案件編號：HCCC77/2023