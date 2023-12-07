古思堯指消防處在他入院時清理其物品　包括其謀生工作索償5.9萬

社運人士古思堯於今年 4 月，被指在荔枝角工廈後樓梯擺放雜物，遭票控沒遵從消防處發出「消除火警危險通知書」的規定，案件將於12月18日開審。古思堯於10月入稟小額錢債審裁處，指消防處在他入院期間突然派人清理物品，包括總值5萬元的工具和9千元現金。古現以消防處行政失當為由，追討上述損失。案件排期至4月24日提訊。



申索人古思堯，被告為香港消防處。

古思堯指消防處在他入院期間處理了他雜物，向處方索償5.9萬元。(資料圖片)

古在申索書指，他住在涉案工業大廈已20多年，該處亦為他製作「行為藝術抗議物品」的工場。今年4月，有消防處人員巡查大廈，聯同管理處通知古要將後樓梯的物品清理。古開始陸續收拾物品，當中大部份是一些謀生工具，估計價值不少於五萬元。

古是一名腸癌康復者，於6月份曾數次入院治理。惟在其入院期間，消防處突然派人搬走古的所有物品，包括總值5萬元工具及藏在緊急箱內的現金9千元均未及時拿走，一同被偷走。

古思堯指，消防處清理時沒有通知他，亦沒通知其在管理處留下他的朋友雷玉連的電話，認為其行為屬行政失當，引致古的損失，現要求部門賠償其損失共5.9萬元。

案件編號：SCTC 42582/ 2023