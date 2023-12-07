山手作開邊紅棗二氧化硫超標　盞記蜜棗沒標添加劑　食安促停用

食衞署食安中心今日（7日）公布，「山手作開邊紅棗」樣本，被驗出防腐劑二氧化硫含量超標，但包裝未有標明有關添加劑的作用類別和名稱，另一個盞記「金絲棗」的蜜棗樣本，亦驗出二氧化硫，也未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。食安中心呼籲市民停止食用該兩個批次的產品，市民亦應停售。



食安中心公布，一個名為「山手作開邊紅棗」的預先包裝紅棗樣本，被驗出防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。

此外，在另一個來自盞記名為「金絲棗」預先包裝蜜棗樣本，驗出二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。

食安中心表示，市民應停止食用受影響批次產品。業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下︰

產品名稱：山手作開邊紅棗

品牌：山手作

產地：中國

淨重：500克

此日期前最佳：2024年9月30日

經銷商：裕生貿易有限公司

熱線：2392 6288



產品名稱：金絲棗

品牌：盞記

產地：中國

淨重：605克

此日期前最佳：2024年10月31日

包裝商：君政國際有限公司

熱線：2815 5872



食安中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃，分別從一間網上商店及元朗一間零售店檢取上述紅棗和蜜棗樣本作檢測。

結果顯示，該紅棗樣本的二氧化硫含量為百萬分之一千四百，超出《食物內防腐劑規例》（第132BD章）上限的百萬分之一千，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。

至於另一個蜜棗樣本的二氧化硫含量，雖然低於法例列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別和名稱。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀

食安中心已知會涉事商戶和經銷商、包裝商上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商、包裝商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢上述產品的回收事宜。