日本MARUSAN香蕉豆奶品質有問題須回收　港食安中心跟隨下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）表示，日本進口、品牌為「MARUSAN」的香蕉味豆奶飲品的品質或有問題，要求進口商停售和下架所有受影響產品，並展開回收，又呼籲市民應停止飲用受影響產品。當局指，會繼續跟進事件和採取適當行動，並就事件通知業界。



日本進口、品牌為「MARUSAN」的香蕉味豆奶飲品的品質或有問題，食安中心要求進口商停售和下架所有受影響產品，並展開回收。（網上圖片）

港進口商曾輸入受影響批次產品

食安中心表示，早前透過食物事故監測系統，得悉日本厚生勞動省發出通告，指由日本進口、品牌為MARUSAN的一款香蕉豆奶飲料可能出現品質問題，正在當地回收，中心獲悉後已隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現進口商「Solar Mart」曾進口受影響批次的產品。

受影響產品資料：



產品名稱：豆乳飲料バナナ カロリー50%オフ（香蕉豆奶飲品 卡路里減50%）



品牌：MARUSAN



來源地：日本



容量：1,000毫升



產品條碼：4901033 630188



食用期限：2023年11月4日至2024年4月12日



進口商：Solar Mart Limited



食安中心指，為審慎起見，已指示「Solar Mart」將所有受影響產品停售和下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2321 0069，查詢上述產品的回收事宜。

中心又呼籲市民，應停止飲用受影響產品，如飲用有關產品後感到不適，應盡快求醫。