公屋戶有份揀外牆圖案　何永賢冀為居民添幸福感︰自豪住過屋邨

理大賽馬會社會創新設計院今日（8日）舉辦「社會創新區域論壇2023」主論壇。房屋局局長何永賢在演講中表示，為了提升居民幸福感，當局推行「幸福先行．預試計劃」，並透過開設工作坊，讓居民揀選大廈外牆的圖案及色彩，例如蝴蝶邨的蝴蝶圖案；甚至拆走欄杆等，增加邨內的溫暖感。



她又希望提升公屋住戶的幸福感，當他們日後在社會上流後，再交出公屋單位，能感到光榮。「日後返到去，對自己喺蘇屋邨住過，喺坪石邨住過，係好Proud of。」



派「幸福號」收集公屋住戶對幸福感的意見

何永賢表示，未來將有41萬個公屋單位落成，部份屋邨有數千個家庭落戶，而舊屋邨目前共有85萬個單位，部份樓齡更達60年，設施老舊，有不少改善空間。因此當局提出「共築．幸福」計劃，以改善現有及未來屋邨的設計規劃。

何永賢指，當局委聘顧問團隊，包括建築師、設計師、規劃師等，並派出「幸福號」汽車，到全港17區的公屋邨擺攤位，與居民玩遊戲，以收集他們對幸福感的看法，範疇包括八個幸福概念，例如健康生活、跨代共融、種族共融、社區網絡建設等。

何永賢目標住戶交還公屋時感到光榮

何永賢又指，公屋為房屋階段中的起步點，可作為過渡用途，居民上流後可再購買居屋或私樓。她指，目標是提升公屋住戶的幸福感，當居民在屋邨內成長及發展，並在社會上流後，再交出公屋單位時，能感到光榮。

我哋希望做到係一個安居嘅地方，亦畀大家成咗上流嘅地方，日後返到去，對自己喺蘇屋邨住過，喺坪石邨住過，係好Proud of。其實好多名人都喺屋邨孕育出嚟。 房屋局局長何永賢

居民可揀選大廈外牆的圖案及色彩

何永賢表示，「幸福先行．預試計劃」會揀選5條樓齡40至45年的屋邨，作為幸福概念的實驗，並另外美化10條公屋邨的設施及環境。當局將透過開設工作坊，讓居民揀選大廈外牆的圖案及色彩，例如蝴蝶邨的蝴蝶圖案，或是葵芳邨與相鄰的港鐵高架橋，可髹上顏色融合等。

何永賢續指，計劃亦包括綠色家園、園林設計、走廊通道，甚至拆走欄杆等，以提升居民的幸福感。「希望成件事最終係畀返啲溫暖感，大家睇到做嘅嘢，未必係偉大，但就係點點滴滴。」

「共築．幸福」項目預計2027年內完成

翻查資料，「共築．幸福」項目，預計於2027年內完成。而「幸福先行．預試計劃」的實驗屋邨包括，啟業邨、富山邨、水邊圍邨、澤安邨和美林邨。另外的10條屋邨為蝴蝶邨、安定邨、葵芳邨、雲漢邨、順天邨、啟田邨、興民邨、漁灣邨、新翠邨和利安邨。