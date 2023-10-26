施政報告｜被問如何增幸福感　李家超籲勿只追物質：每人訴求不同

【施政報告2023】施政報告周三（25日）出爐，特首李家超今（26日）出席電台節目時被問到如何提升市民幸福感時表示，每個人在不同階段都會有不同訴求，如自己在讀書時期就很想入大學，認為作為政府推出措施符合市民訴求及聆聽意見，都能有助提升市民的幸福感。



另外，特首李家超表示，挽留人才及鼓勵市民到大灣區發展兩款政策沒有抵觸，認為大灣區與香港已實現一小時生活圈，市民容易往返兩地，而香港亦已習慣人來人往，認為市民想到大灣區發展，政府不應阻礙他們。



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施政報告2023主題為「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」，李家超在電台節目時被問到如何增升香港市民的幸福感，他表示，每個人在不同階段都會有不同訴求，如他求學時期就很想入大學，「我嗰時讀書好想入大學，因為當時感覺，認為入大學可以解決好多問題」，而作為政府推出措施符合市民訴求及聆聽意見，都能有助提升市民的幸福感。

他又提到要擴闊視野，指聽到不少人去完旅行後指都是香港好，「喺樹木時永遠希望棵樹長大啲，但去到森林就會覺得棵樹都幾高，其他麻麻地矮。」他補充，不同地方有不同的政策，他又自己為例：「曾經我記得有一個階段，喺我成長過程中好追求名牌，可以追很耐嘅。一個包（手袋）300蚊同一個3萬蚊嘅包，你個人追求、你自我滿你自己，但整個社會我希望係多元。」

▼10月25日 基層市民看施政報告直播▼



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有聽眾批評政府一方面挽留人才，一方面又鼓勵市民到大灣區發展是自相矛盾，李家超認為，相關政策沒有抵觸，認為大灣區與香港已實現一小時生活圈，市民容易往返兩地，而香港亦已習慣人來人往，認為市民想到大灣區發展，政府不應阻礙他們。

對於有市民批評港府增加資助大學非本地生學額會影響本地學生，李家超認為，香港作為中外文化交融的地方，認為港發展成高等教育樞紐，增加大學非本地生學額，是完全不會影響本地學生，另外港府亦會鼓勵外國人留在香港發展。

▼10月25日 施政報告2023懶人包▼

