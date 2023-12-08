文化博物館殺館｜料保存展品不難　康文署顧問倡西九建新館方案

文化博物館或面臨「殺館」危機，文體育及旅遊局計劃將其藏品在其他博物館重新整合，外界擔心文化博物館一旦關閉，至新展館落成間藏品無處容身。博物館諮詢委員會成員許焯權表示，博物館展出的展品不時有變動或是外借，一般未展出的展品都會由康文署及博物館的專員負責管理，故不是大問題。他又表示，雖然現時文化博物館涵蓋更廣，但不算是什麼大問題，未有必要要分拆博物館。



身兼康文署博物館專家顧問的立法會議員劉智鵬亦同意，文化博物館定位不清晰，但不認同要分拆展覽到其他館。他表示，比起將科學館搬遷到文化博物館，原址興建國家發展和成就專館，興建新的博物館會是更好的選項，反建議介紹國家發展和成就的新博物館，可以興建在西九。



文化博物館或面臨「殺館」危機，文體育及旅遊局計劃將其藏品在其他博物館重新整合。（網上圖片）

文化博物館面臨「殺館」危機，文化體育及旅遊局計劃將尖沙咀科學館搬入沙田文化博物館，後者藏品會在其他博物館重新整合，近日惹來不少的爭議。立法會議員劉智鵬同意，現時文化博物館定位不清晰，部分內容與歷史博物館有重疊，但不認同要分拆展覽到其他館。

他解釋，現時的歷史博物館及藝術館的展品有很多，已十分擠迫，如再將文化博物館的展品都放置在相關博物館則「好難搞」。雖然文體旅局局長楊潤雄昨日表示，文化博物館的館藏會分拆至不同新設的博物館，惟他認為，相關博物館何時及是否會落成都是未知之數，如一定要分拆展覽到新的博物館，局方需要提交成立新博物館的時間表。

身兼康文署博物館專家顧問的立法會議員劉智鵬同意，現時文化博物館定位不清晰，部分內容與歷史博物館有重疊，但不認同要分拆展覽到其他館。（資料圖片）

劉智鵬表示，比起將科學館搬遷到文化博物館，再分拆文化博物館，興建新的博物館會是更好的選項，「時間同錢都係用多咗」，反建議介紹國家發展和成就的新博物館，可以興建在西九。他表示，現時香港增加不少土地供應，惟新發展的土地上均未有計劃增設博物館，「市民應該多啲話比政府知博物館有幾重要。」

有創立梅艷芳歌迷平台的「梅迷」憂慮，歌迷和梅艷芳好友過往捐出很多遺物予文化博物館，擔心文化博物館一旦關閉，至新展館落成間藏品無處容身。博物館諮詢委員會成員許焯權表示，博物館展出的展品不時有變動或是外借，一般未展出的展品都會由康文署及博物館的專員負責管理，「其實好多時市民睇到嘅展品都係小部分」，故此些技術性問題很容易解決，不是大問題。

他又表示，雖然現時文化博物館涵蓋更廣，包括藝術及流行文化等，但不算是什麼大問題，未有必要分拆博物館。他續指，現時文化博物館中最多人參觀的都是流行文化部分，認為博物館可以以此方面舉辦不同專題展覽。不過，他亦指，將文化博物館分拆出藝術及流行文化，放到不同博物館亦非不可行，但認為局方需要做就地點及功能做全面的研究。