李小龍逝世50周年｜穴位攻擊示意圖複製品　1:1半身像周三起展出

7月20日為一代傳奇武打巨星李小龍謝世50周年，香港文化博物館聯同李小龍基金會合辦一系列活動和「李小龍——經典永續」展覽，向他致敬。這次展出皆為新一批李小龍基金借出的展品，當中包括由李小龍家人提供的李小龍手繪人體穴位攻擊示意圖的複製品、電影造型手辦模型、李小龍紀念郵票集、70年代書刊，以及由影迷提供的1:1李小龍《死亡遊戲》經典造型的矽膠半身像等。



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永續李小龍所思所想 對流行文化影響深遠

「李小龍——經典永續」展覽將在明天(12日)起至2024年1月1日期間，免費開放予公眾入場參觀。展覽將展出一系列以李小龍為題的流行文化珍藏，讓觀眾能了解李小龍功夫以外的人生，集中展示他在流行文化中的感染力。

這次展出皆為新一批李小龍基金借出的展品。當中包括由李小龍家人提供的李小龍手繪人體穴位攻擊示意圖的複製品、電影造型手辦模型、李小龍紀念郵票集、70年代書刊，以及由影迷提供的1:1李小龍《死亡遊戲》經典造型的矽膠半身像等。

香港文化博物館館長總館長林國輝形容李小龍為「生活藝術家」，有別於以往的大型展覽，是次展覽特意採用藝術展覽方式展出，藉此融入李小龍的正能量及哲學在氣氛中，配合印在鏡廳的格言，令觀眾切身感受的同時，帶動他們思考人生。

首個亞洲李小龍日營 盼能展示李小龍人生哲學

另外，香港文化博物館今年將於7月18日至22日（星期二至六）舉辦「香港李小龍日營2023」活動，供30名早前經網上報名的小四至小六學生參加。「Camp Bruce Lee」自2018年在美國舉行，今次活動將為亞洲首個日營。參加者會參與展覽導賞、「與龍共武」故事劇場、茶藝工作坊、沙畫藝術工作坊、截拳道體驗，以及與李小龍女兒李香凝女士線上見面等活動，並能獲得由基金會提供的活動襟章、T恤和雙截棍道具。

日營旨在讓小朋友透過生動有趣的活動，了解傳奇巨星李小龍的成就和人生哲學，例如面對困境時迎難而上、「Be water」等，啟發他們的學習潛能，從中增強自信心。林國輝指今次日營活動十分難得，館方將會檢視活動反應，不排除將來會再舉辦，希望下一次能擴展名額，並以更多形式展示給公眾。

「李小龍——經典永續」展覽中的鏡廳。（余俊亮攝）

重播兒時作《細路祥》 馮素波親自分享拍攝經歷

文化博物館將聯乘香港電影資料館，於下周六（22日）下午2時至5時，舉行李小龍兒時拍攝的《細路祥》電影放映會。電影結束後，將由戲中飾演李小龍妹妹阿珠的馮素波及何思穎進行影後談活動，分享電影製作背景和演員的表現，讓觀眾加深了解 1950年代電影製作技術，同時回顧李小龍的從影之路。活動名額為300人，費用全免，先到先得。