「糧油大王」李廣林上周六離世享年86歲　留大量火柴盒、戲橋藏品

有「糧油大王」、「罐頭大王」之稱的通泰行創辦人李廣林，於上周六（12月2日）因身體機能退化而逝世，享年86歲，將於本月29日在香港殯儀館壽山堂舉殯。其子李豐年今日（8日）表示，父親安詳離世，一眾親朋好友均在旁邊守候，形容為生前積福所帶來的好福氣。



李豐年是通泰行第三代掌舵人，他指父親生前儲下大量珍貴的舊香港火柴盒、戲橋等，會妥為保存，留待日後再定藏品去向。



「糧油大王」李廣林逝世，終年86歲。（網上影片截圖）

我哋父親係有個好豐盛嘅人生，值得我哋驕傲。除咗生意上成功，地區服務幫到咁多人，係值得我哋學習。 通泰行第三代傳人李豐年

安詳離世︰生前積福帶來的福氣

李豐年說，父親疫情期間走動減少，身體機能出現老化。他透露，父親安詳告別人世，一眾親朋好友均在旁邊守候，形容為生前積福所帶來的好福氣。

李豐年表示，父親後事安排於12月29日在香港殯儀館壽山堂設靈。至於他生前儲下大量珍貴的舊香港火柴盒、戲橋等史料，則會妥為保存，留待日後再定藏品去向。

（戲橋是粵劇宣傳單張，通常會在粵劇開場前派發予觀眾，列明了劇團名稱、主要演員、演出劇目簡介、場地日期和票價等資料）

通泰行第三代掌舵人李豐年。（資料圖片／黃舒慧攝）

李豐年說父親︰樂於助人、做事認真、笑臉迎人

李豐年憶述指，父親平時樂於助人，做事認真，平日以笑臉迎人，且不拘小節，「咩人都可以講到一餐。」因此他最欣慰父親平日的地區工作，獲街坊表達感謝，認為更勝過金錢上的回報。

李豐年跟隨父親入行經商，亦投身地區社團，並深受父親的教誨所影響。他透露，父親鼓勵他們發揮所長，不會過問成績，並教導他們要學會接受新事物、抱持永不放棄的精神之，亦不求回報。

平台佢就帶咗畀我哋，至於點樣就要我哋出去學。但佢希望我哋唔好怕蝕底，唔好乜都話我知我知，咁樣就冇人會再教哋喇。 通泰行第三代傳人李豐年

「糧油大王」李廣林逝世，終年86歲。（網上圖片）

曾任立法會前議員 獲頒銅紫荊星章

通泰行由第一代創辦人李通明成立，以售賣糧油雜貨起家，直至1970年代由第二代的李廣林接任，期間以「辦館」形式運營，即貨品種類比較齊全的便利店，店舖最初在中環開設，其後增設德輔道西的店舖，因糧油罐頭貨品豐富，期間奠定「糧油大王」地位。

李廣林從商成功後，亦積極參與政界，亦是「傳媒之友」，熱衷回答記者的提問。他曾任香港立法會前議員、消費者委員會前委員、港九街坊會協進會前主席、香港食品委員會前會長，獲特區政府頒授銅紫荊星章及香港榮譽勳章。