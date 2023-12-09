無人機表演｜本地公司倡結合幻彩詠香江　構建故事演出挽回旅客

疫後港人頻頻外遊，訪港旅客人數卻不似預期，政府連番出招挽救旅遊業，惟未見太大成效，有議員批評香港欠吸引力，例如幻彩詠香江等項目缺新意。政府日前亦承諾會檢討。

究竟如何改良幻彩詠香江？近年維港兩岸除了激光表演，有時亦見過百架無人機於維港上空盤旋，構築成不同畫面，包括上月底剛舉辦國際時裝品牌LV的時裝秀。

DMD Digital Art為負責無人機表演的本地公司，先後參與過夜繽紛和LV的表演，其營運總裁楊鎮宇表示，無人機表演可配合幻彩詠香江，例如無人機跟隨光線飛出、變動，共同構建一個故事，並舉例指韓國釜山每周都有無人機演出，希望未來與政府有更多合作，點綴維港兩岸。



無人機演出規模 本港最大型出動1500架

無人機表演可以由數百計，甚至過千架無人機合演，每架機都內置LED燈膽，發出五彩斑斕的顏色，過程一般主要由電腦程式操控，按照香港法例規定，最高飛至90米。每場表演長度受電池所限，以DMD Digital Art的無人機為例，一場演出大約歷時15至18分鐘。楊鎮宇透露，香港最大規模的表演曾使用1,500架無人機，當時為永明金融的活動，相信未來可舉辦更大型的表演，例如母公司深圳大漠大智控一度創下3,000多架無人機的健力士紀錄。

維港上空並非唯一演出場所

過去多次為人認知的表演，都於維港上空舉行，DMD Digital Art項目經理林朗軒表示，其實只要場地空曠、50米內沒有人車、沒有太多高樓大廈影響無人機的GPS定位系統，基本上都可以演出。既然如此，是否有望於各區舉辦無人機表演？楊鎮宇透露，其實過曾往在大埔郊野公園、銅鑼灣一間中學內演出，因此只要場地合適，其實並一定需要於維港表演。

DMD Digital Art營運總裁楊鎮宇（左）、DMD Digital Art項目經理林朗軒（右）（盧翊銘攝）

釜山定期演出無人機 推廣景點

政府於2004年推出幻彩詠香江，明年將滿20年，每晚8時維港兩岸43幢建築物合演燈光表演。不過近年陸續有議員於立法會質疑，幻彩詠香江的表演過於重複，難以再吸引旅客；文化體育及旅遊局局長楊潤雄曾表示，正檢討幻彩詠香江，期望2024年訂立方案。

對於無人機表演是否可作旅遊項目，楊鎮宇表示確實可行，內地、韓國早於2016年已有表演，並非新鮮事物，其中韓國釜山每周都有定期演出，與政府合作推廣景點。他認為維港可加入無人機表演，甚至配合幻彩詠香江及煙花匯演，外國早有同類例子。若與幻彩詠香江合演，他認為可以共同譜出一個故事，例如無人機跟隨光線飛出，隨之而動，並在顏色上互相配合，「成個效果出嚟好有層次感，會好豐富」。

每晚8時維港兩岸都會上演幻彩詠香江。（資料圖片／張浩維攝）

一場大型演出 盛惠過百萬元

無人機可以組成不同文字、圖案，便於帶出訊息，靈活變動亦方便配合，楊鎮宇提到，澳洲在新年倒數時會放煙花，當地會先以無人機化身為數字倒數。他續指，煙花與無人機亦可化作前後配搭，例如煙花於無人機前方發放；又或無人機身處於煙花更高的上空，甚或煙花在無人機飛行途中發射。

至於價錢成本方面，楊鎮宇表示，最小型的表演其實可能大約需60至70萬元，大約200架無人機；大型表演則需要收取七位數字，具體視乎規模、圖案設計等，若不斷重覆相同表演，則每場平均成本有望減少。他續指，成本會較煙花低，但強調不會取代煙花，兩者性質始終不同，例如煙花於現場會有更震撼的聲效。

風雨皆影響現場演出

不過無人機亦非完全沒有限制，林朗軒指，即使微雨都因為安全理由而需終止表演，風速達8 m/s以上亦會停止，同意天氣確實是一大挑戰。另外，無人機依賴信號、定位系統操作，會受電離層影響，一旦出現太陽風暴，便可能影響無人機接收，同樣要終止演出。

楊鎮宇表示，香港7至9月雨量較多又有颱風，確實影響較大，故在正式表演前，會預演至少一場並拍下片段，令活動至少有片段留下紀錄。他坦言，有時確實「天氣不似預期」，即使早已留意天文台預報，天氣都可以突變，例如有一次表演前，連續數天的預習都非常順利，惟表演當天受下氣影響而終止。

無人機表演日趨普及，DMD Digital Art亦承接愈來愈多表演。（盧翊銘攝）

灣仔夜繽紛曾有無人機失控 改人手操作

另外，2018年時，旅發局曾於美酒佳餚巡禮引入無人機表演，最終系統被黑客干擾，近半無人機被毀。到今年9月灣仔舉行夜繽紛時，亦曾有無人機墮海，無人機的安全引起關注。楊鎮宇承認，那次灣仔夜市，由於受突然增強的風速影響，兩部無人機未能如常運作，遂即時改為人手操控，其中一部最終選擇降落於海上，以免影響其他無人機及現場人士。

研發新一代無人機 防黑客入侵

楊鎮宇表示，2018年旅發局的無人機表演由其他公司負責，當年亦有目睹事件，不過事隔多年，其實無人機技術已有急速進步，亦有系統防範黑客入侵，現時亦正研發新一代無人機，強調以安全為首，而且不會有人亦無人機之下。

楊鎮宇表示，希望之後與政府更多合作。（盧翊銘攝）

相信有助推廣旅遊業 冀香港敢試新科技

對於本地無人機表演的發展，楊鎮宇表示反應正面，每次表演都需不同部門配合，事前要申請不同許可，希望之後與政府更多合作，並相信表演有助旅遊業發展，「香港係唔可以停落嚟，香港係要不斷向前去進步，對新鮮嘢係有不確定性，未知嘅嘢喺度，但係如果要進步嘅時候，就要對新嘅科技有包容性，要敢去嘗試。」