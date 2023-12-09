無人機表演｜金融才俊轉行科技苦守多年熬出頭　策劃LV演出攀高峰

數以百計的無人機於維港海面上劃破夜空，以五彩斑斕的色彩構成圖案，無人機表演日漸普及，連「香港夜繽紛」的夜市，都見無人機盤旋，圍觀市民看到歡呼拍掌。

近期多次無人機表演，都可見本地公司DMD Digital Art擔任幕後負責團隊，包括國際時裝品牌LV、警方推廣提防騙子的活動、灣仔夜繽紛的表演，甚至今晚（9日）「區選繽紛日」在西九文化區舉行的表演，同樣由該公司負責。

看似風光，但一路走來並不容易，DMD Digital Art營運總裁楊鎮宇表示，五年前成立之後有一大段時間都於疫情之下，只能一直守候，直至今年10月「香港夜繽紛」灣仔夜市的表演成為轉捩點，無人機表演頓時聲名大噪；上月底更策劃LV的無人機表演，終於熬出頭來。他坦言，過往受到不少質疑，甚至發夢都掛住無人機，但始終需要堅持，「你再堅持多少少嘅時候，你會再push自己去另一個level」。



從金融業到創業 以科技呈演藝術

楊鎮宇本身為金融才俊，於投資銀行工作，當年希望創業，發展香港尚未有的高科技事業，機緣巧合下接觸到無人機表演，「覺得可以喺香港做一個藝術，同埋科技角度帶畀香港人」。

DMD Digital Art成立於2018年，惟不久後遇上2019年社會運動，之後便是三年疫情，結果大部份時間幾乎停擺，曾經接到國際時裝品牌的合作邀請，但亦只能作罷，一直在守候。楊鎮宇表示，過往遇到不少質疑，「一開始好多人同我講好難做架喎，『香港咁細點做啊？』」

剛起步即遇社運疫情 堅持就有機會

堅持帶來回報，楊鎮宇之後陸續接到合作機會，例如於大埔海濱公園負責「回歸25周年」表演；另有不同私家機構、學校的演出，今年永明金融的表演，更破香港紀錄使用1,500架無人機。

DMD Digital Art成立於2018年，期間經歷疫情，一直苦苦經營。（盧翊銘攝）

每顆電池需充電2小時 人手安裝多達過千部

雖然楊鎮宇身為營運總裁，但公司規模不大，往往一人分飾數角，需身兼機師、物流等工作，甚至乎無人機的充電工作亦要幫忙。即使每次演出只是15至18分鐘，但每顆電池需充電約兩小時以上，而每次出演輕則200部無人機，多則過千部，完成後需人手拆除電池，放在充電板上充電，然後演出前又再安裝電池。

無人機電池及充電板，需逐一放置充電。（盧翊銘攝）

灣仔夜繽紛成轉捩點 LV秀僅得一個月時間準備

受訪當天早上，楊鎮宇剛從內地完成工作趕回辦公室，工作日漸繁重，終於熬出頭。他認為灣仔夜繽紛是轉捩點，令到公眾更認識無人機表演，多人到場圍觀。之後到11月30日，更迎來LV時裝透的合作，成為全城熱話。

楊鎮宇憶述與LV的合作，笑言最大的挑戰便是時間問題，平時同類規模要三個月籌備，但今次只有一個月時間，而且由於LV並不熟悉香港地理情況，故當時身兼其「盲公竹」，例如舞台的位置、高度、長度，如何可以配合得最好。他形容「台上一分鐘，台下十年功」，當時每晚需與遠在法國的LV遙距開會，又要修改圖像設計及系統程式，不過確實非常有成功感。

明星亦打卡 很有成功感

同樣身兼數職，但要負責設計圖案的DMD Digital Art項目經理林朗軒表示，當日LV表演非常難忘及自豪，亦「好多名星打卡，我都覺得好有成功感」。他續指，是次表演亦進一步加深市民對無人機表演的認知，不少人圍觀，「好多人側邊經過好好奇，『你哋今日有表演啊？幾多點啊？我一定嚟睇啊！』」

DMD Digital Art項目經理林朗軒（右）（盧翊銘攝）

經歷數年守候，DMD Digital Art終漸上軌道，政府力推區議會選舉，今晚西九龍文化區的「區選繽紛日」活動，亦由其負責無人機表演。

著緊每場重要演出 發夢都見無人機

回想過往的質疑，楊鎮宇表示：「其實好多時我夜晚都瞓唔着，可能做LV、可能做夜繽紛嘅時候，夜晚係瞓唔着，就算發夢都係夢到無人機嘅，咁但係你再堅持多少少嘅時候，你會再push（推進）自己去另一個level（層次）。」