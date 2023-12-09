袁國勇倡篩查發燒旅客　盧寵茂稱需考慮代價：唔係專家提出就執行

港大微生物學系講座教授袁國勇等專家，早前提倡在非疫情期間仍要加強邊境對發燒病人的篩查，醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）回應時指，多謝專家的建議，惟「政策唔係某個專家提出我哋就即時執行。」他解釋指，推出每項政策前，需考慮政策目標，包括會帶來甚麼結果，亦要考慮整個社會需付出的代價，別建議是針對某些地區入境的旅客，或對全社會甚至國際都有影響。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫務衞生局局長盧寵茂今出席記者會後，被問到港府會否跟隨專家的建議在邊境加強篩查來自非洲和中東等發燒旅客，他回應時指，多謝專家的建議，惟任何政策推出都要考慮要付出的代價，「每一個政策唔可以只睇帶嚟咩結果，要睇埋為整個社會付出咩代價。」

盧寵茂：建議或對影響國際、全社會

他解釋，推出每項政策前，都要考慮政策目標，包括會帶來甚麼結果，亦要考慮整個社會需付出的代價，特別建議是針對某些地區入境的旅客，或對全社會甚至國際都有影響，「每個專家提出嘅建議都會考慮，政策唔係某個專家提出我哋就即時執行。」

袁國勇聯同港大臨牀醫學學院內科學系講座教授孔繁毅，以及另外兩名學者早前撰文，建議在非疫情期間也要嚴格篩查發燒的入境旅客，特別是對於來自非洲和中東等疫情爆發熱點的旅客，因當地經常出現伊波拉和中東呼吸綜合症疫情。他們建議，可以在各邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客。

對於內地肺炎支原體感染個案上升，他則表示，本港兒童個案雖有上升，但暫時比較平穩，但仍徘徊在每月110至140宗左右的水平，「市民小心嘅同時亦唔應該太恐慌。」