袁國勇評後疫情時代　香港須保持「平時如戰時，戰時如平時」心態

新冠疫情放緩，本港走向復常。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（7日）撰文，認為香港須保持「平時如戰時，戰時如平時」心態，未來應及早偵察，於新發傳染病萌芽之際、成疫之前，撲滅於源頭之處。



文章指，無人能知大疫何時再臨，即使處於於非疫情，亦應外防輸入；而私營醫療機構要改善感染控制硬件，在爆疫時免公營醫療系統崩潰；政府要淘汰舊式安老院舍；提高市民健康衞生意識等。



港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇（右），連同港大臨牀醫學學院內科學系講座教授孔繁毅（左）撰文，探討未來應及早偵察，於新發傳染病萌芽之際、成疫之前，撲滅於源頭之處。（資料圖片/廖雁雄攝）

袁國勇、孔繁毅、港大醫學院微生物學系名譽副教授龍振邦，及港大學院微生物學系名譽助理教授趙晞揚在《明報》發表評論文章，指出本港第五波疫情，由輸入個案透過檢疫酒店引發葵涌邨大爆發，繼而蔓延全港，「無人能知大疫何時再臨，或10年，或明年，或明天。」

團隊建議，邊境管制亦要減少豁免，防止感染個案流入本港。（資料圖片/蘇煒然攝）

邊境口岸檢測、減少豁免 外防輸入

因此，認為外防輸入應由現時開始，於非疫情時，嚴格篩查發熱或生病的入境旅客，在各邊境口岸準備好檢測，成為常規做法，特別對於來自非洲和中東等疫情爆發熱點之旅客，因當地經常出現伊波拉和中東呼吸綜合症疫情。

至於檢測陰性者及指定病例之標本，應續以次世代排序法查找病源；旅客亦需時刻佩戴口罩，並接受流行病學追蹤；邊境管制亦要減少豁免，防止感染個案流入本港。醫管局及衞生署應具備快速擴大各種核酸檢測之設備、人手及技術，並能於短時間內啟動大流行模式，才能盡檢無症狀、輕度症狀病例，以隔離和檢疫接觸者，及早控疫。

第五波疫情，公立醫院瀕崩潰，急症室外放置多張臨時病。(資料圖片/歐嘉樂攝，2月17日)

私營醫療機需提升硬件 緩衝公營系統

文章又指，私營醫療機構不能置身事外，既有營利可用於改善院內、診所及門診感染控制有關之硬件，如提升鮮風供應及病房換氣率、增加負壓隔離病房等。日後再遇大流行，屆時私院5000多張病牀，部分可轉為負壓隔離病牀，短時間提供大量緩衝空間，以免公營醫療系統崩潰。

團隊建議政府，研究逐漸淘汰舊式安老院舍。（資料圖片/歐陽德浩攝）

指安老院良莠不齊 研淘汰舊式院舍

疫情期間安老院舍大爆發，文章指現時本港安老院舍水準良莠不齊，一般環境擠迫、通風欠佳、防疫設施不足，不利感染控制，「假如因循守舊、一如既往，只是於千瘡百孔的系統上小修小補、頭痛醫頭、腳痛醫腳，下次疫症再臨，慘劇必定重現。」文章建議政府，可研究逐漸淘汰舊式安老院舍，重新訂下硬件標準，研究興建大型一站式安老城，並具備駐場醫護人員及醫療設施，當中個人空間要充足，如只提供單人或雙人房、足夠鮮風供應及獨立抽風系統。

疫情時期，不少市民往接種中心打針。（資料圖片/孔繁栩攝）

「平時如戰時，戰時如平時」

文章又提到，在第五波前，疫苗的錯誤信息廣泛流傳，資訊混亂，以訛傳訛，使市民於接種疫苗一事上普遍不信任政府，解說往往追不上謠言，長者、長期病患者及其家人因而卻步，未能及時接種，使大量老弱染疫逝世，認為必須加強本港市民認知水平，提高健康衞生意識，達至心態上抗疫韌性。

團隊期望，本港可以以「平時如戰時，戰時如平時」態度，不論軟件、硬件設施，甚至心態上均建立足夠抗疫韌性，時刻就緒，即使大疫再臨，終極目標乃於有藥物及疫苗之前，本港仍能運作如常，毋須長期停工停課，海陸空交通航運如常，市民日常生活如常。