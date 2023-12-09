港珠澳大橋遊今起可網上訂票　成人票推廣價約200港元限微信支付

「港珠澳大橋遊」將於下周五（15日）試營運，由即日（9日）起可在微信公眾號預訂門票，預計整個遊覽時間近兩個半小時，期間可踏足人工島參觀展廳及欣賞360度海景，不過旅客只能在珠海口岸出發，即港人須先乘坐金巴抵達珠海口岸，才可再登上該觀光車開始行程。



《香港01》實測發現，下周五最早出發的兩個班次已滿，目前成人票優惠價收188元人民幣（約208.5港元），相較原價便宜37%，但只能以微信或WeChat Pay HK支付，亦需以回鄉證及香港手機號碼購票。



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首日最早出發的兩個班次已約滿 每日提供14班

自2018年港珠澳大橋通車以來，旅客雖然可乘坐港珠澳大橋穿梭巴士往返兩岸，但不能踏足車窗外的人工島。隨著三地政府推動「大橋經濟」，旅客由即日起，可在微信公眾號預訂「港珠澳大橋遊」門票，最快下周五（15日）便可乘車遊覽大橋及登上人工島。

《香港01》中午12時實測預訂門票，發現下周五共有11個班次可選擇，其中最早出發的兩個班次，即10時40分及11時20分已約滿。至於其後的日子，每日早上9時正至下午4時40分，共有14個班次可預約，每班座位上限為47人。

推廣期內成人門票只收人民幣$188 較原價平37%

至於票價方面，成人票原價為298人民幣（約326.1港元）。由即日至明年6月15日的推廣期間，成人只收188元人民幣（約208.5港元），長者／小童／學生優惠價則收128元人民幣（約140港元），即以目前的匯率計算，成人票推廣價較原價便宜37%。

此外，同一張證件並不能重覆預購同一日的門票，每名成人或長者，每次可免費攜帶一名身高1.2米以下或未滿6歲的兒童。若旅客在售票截止前24小時申請退票，可免手續費，否則視乎情況收取10%至20%手續費。

港珠澳大橋於2018年通車，耗資1,200億元。（資料圖片）

暫採取微信實名預購制 只收微信支付

「港珠澳大橋遊」目前只採取網上實名預購制，所有門票需提前一日至一個月預約，暫時只能通過微信公眾號「港珠澳大橋遊」，或親身到位於珠海的大橋旅遊檢查廳售票窗口預訂。

記者實測購票時亦發現，填寫回鄉證號碼時，並需輸入換證次數，否則系統會提醒格式不正確；而手機號碼准許輸入香港號碼。不過只能以微信或WeChat Pay HK支付，暫無其他付款方式提供。

料遊覽時間約140分鐘 不准帶無人機

「港珠澳大橋遊」不同於平時乘坐的港珠澳大橋穿梭巴士，雖然同樣途經九洲橋、江海橋、青洲橋及海底隧道，卻可登上大橋靠近香港的東人工島——藍海豚島，近距離眺望香港機場，島上亦建有展廳，放有施工模型、攝影作品等介紹港珠澳大橋。

屆時旅客在登島前，車上提供講解服務，下車後可先在雕塑打卡，然後踏上120級階梯，可參觀大橋展廳，或到觀景平台360度欣賞大海及遠眺機場，預計整個遊覽時間約140分鐘，全程往返共60公里。

但須注意，旅客不可攜帶無人機、寵物及海關規定的違禁品。亦不能攜帶重量超5公斤的隨身行李，否則出發前須在售票處辦理行李寄存，收費為10元人民幣一日。