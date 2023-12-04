港珠澳大橋涉造假　兩董事被指明知11職員造假　但未向土拓署披露

港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄於2017年被揭造假。嘉科工程顧問有限公司(嘉科)2名時任董事，涉嫌向土木工程拓展署隱瞞其職員在測試中造假，以詐騙款項約200萬港元，被控一項欺詐罪。2人否認控罪，案件今（4日）在西九龍法院開審。控方指，土拓署2016年7月發現有化驗所有職員疑修改了測試的時間或日期後，要求嘉科全面調查，兩名被告向職員查問後，有11人承認曾造假，但兩被告未有向土拓署披露詳情。



兩名被告均為嘉科時任董事，包括梁永強，64歲，嘉科時任營運董事；及Leslie Harry Swann，70歲，嘉科時任部門董事，同被控一項欺詐罪名。

土拓署在2017年發現港珠澳大橋工程的測試疑造假，著嘉科兩名董事調查，惟兩名董事疑知情後未有向署方披露，被控欺詐罪。（資料圖片／吳煒豪攝）

案情指，嘉科工程顧問有限公司是Jacobs Engineering Group（JEG)的香港分公司。梁是嘉科的營運總監，負責監督JCL在香港參與的項目，包括涉案小蠔灣試驗所的顧問合約，他在工作上須向嘉科董事Mark Grey 匯報；Swann則為該顧問合約的項目董事，須出席與土拓署會議和批核報告，工作上須向梁匯報。

合約要求嘉科須對測試質素負責

土拓署於2012年成立小蠔灣工務區域試驗所，為港珠澳大橋香港工程項目進行建築材料合規測試。嘉科獲土拓署外判顧問合約，管理及營運該試驗所，以提供各種建築材料合規性測試服務，包括涉案混凝土壓力測試。根據顧問合約要求，嘉科須對試驗所進行的測試質素全面負責，並須嚴格遵循香港實驗所認可計劃的認可標準測試程序。嘉科如發現測試服務的質素有任何誤差，須向土拓署匯報。此外，嘉科須定期提交進度報告和質素評核報告，並須每月與土拓署開會。

土拓署發現測試資料疑被修改

2016年7月26日，土拓署的首席技術主任發現有2名化驗所職員疑修改了測試的時間或日期，以訛稱測試符合標準程序。土拓署隨即在該月的會議上，要求嘉科進行全面的內部調查和提交調查報告。翌月，兩名被告出席會議，嘉科向土拓署承諾會全面調查，並交代全部結果。

事實上早於7月28日，Swann獲告知除了時間或日期被更改外，還有職員在測試中以金屬材料代替混凝土原始樣本磚。Swann其後曾與梁通電話，提及造假事件。

11職員承認曾造假

及至7月29日至8月28日，梁等人就調查面見試驗所不同的職員，期間共11人承認參與了造假或修改時間。惟兩名被告在此情況下，卻不曾向土拓署披露測試造假。直至2017年5月，署方才從廉署得知測試造假情況。

案件編號：DCCC 1065/2021