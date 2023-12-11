警今日起調配便衣警大型執法　行人亂過馬路即被票控罰2,000元

「馬路如虎口，交通規則要遵守，安全第一，呠呠命長久！」警方早前宣布，今日（11日）起展開全港性大型行動，以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告，行人亂過馬路隨時會罰款2,000元。



另外，為提高行人道路安全意識，警方早前已在全港約100個人流多的地點，向公眾教育及宣傳過馬路行為，提醒駕駛者及行人注意道路安全，以減低交通意外發生。



警務處宣布將於今日（11日）起至調配便衣警大型執法，票控亂過馬路或干犯嚴重違例事項的行人。（資料圖片）

執法行動不定時、不同形式

根據警方數字，今年首10個月共有85宗致命交通意外，當中56名行人死亡，其中35人為65歲或以上長者，佔整體行人死亡人數的63％。為提高行人道路安全意識，警方已在12月1日至8日期間，展開首階段有關行人安全專題的教育及宣傳行動，並派發道路安全吉祥物「熊sir」的紀念品，提醒駕駛者及行人注意道路安全，以減低交通意外發生。

教育及宣傳行動完結後，警方將今日（11日）起，展開全港性大型執法行動，將以不定時、不同形式執法，包括調配便裝人員票控違例行人而不作預先警告，以減低市民見到警員才守規矩的情況。

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相關執法行動會針對行人的違例事項包括「不遵守交通燈號過馬路」、「攀越或穿過任何路邊欄杆或道路中央分隔帶進入車路」、「過馬路時疏忽地危害自身或他人安全」等。

警方早前在今年8月14日亦曾展開兩星期的全港大型執法行動，而在大型執法行動下，今年第三季因涉及亂過馬路者或干犯嚴重交通違例事項的交通意外數字，較去年同期減少一半。