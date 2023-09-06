「智慧交通基金」資助企業研發系統 收集駕駛者數據 冀減少意外
近年的士意外引起關注，有不同企業以及學院研究以科技減低意外發生。2019年施政報告宣布成立「智慧交通基金」，2021年3月底接受申請，資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全。
有企業在基金下研發應用程式以及T-box收集的士駕駛數據， 讓的士司機和車隊可以檢視駕駛行為，並作出改善以減低車禍發生的可能性。
「TAXIPOS智能車隊管理系統」收集駕駛者數據分析意外成因
TAXIECO公司獲「智慧交通基金」今年批出1,125萬元，推出為期18個月的項目，研發了「TAXIPOS智能車隊管理系統」，並應用於的士車隊。該系統是透過安裝在車上的車載聯網設備，收集駕駛數據如急加速、急慢速、急剎、超速、駕駛時間、駕駛里數等數據，再分析相關數據看看司機會否有可能造成交通意外及其成因，其後再將相關報告交予車隊管理人，提升管理質素。
TAXIECO首席執行官劉秋生表示，研發系統的原因是香港交通意外中的士牽涉個案較為多，但相關具數據性以及科學性的研究較少，加上的士服務具改善空間，因此推出系統以加強道路安全，「知道邊啲司機駕駛習慣不良，及早去改善。」他指，現時系統已應用在部分車隊，目前已有2,400部的士裝有系統，期望在今年年底可以有3,000部的士設有系統。他指，系統主要使用對象為車隊管理人，在研究製造過程發現，車隊管理人都想提升服務質素，惟未有一個具數據的系統可供参考， 可見系統有效提升管理效能，受市場接受。
冀今年底增至3000部的士安裝
他提到，保險公司對車輛的保費通常是逐年增加，現與一間保險公司合作，根據系統數據實施「可加可減」 機制，可見保險業界對系統持接受態度。他稱，未來目標是希望觸及率可達兩萬至五萬部車輛，除了的士車隊外亦應用在其他公共車輛上，因此正興建一個更大的系統。
劉秋生提到，企業以往都渴望盡快推出產品，所以傾向進行應用研究，在申請是次基金時，在職員指導之下進行更多技術、理論研究，令整個計劃變得更紮實，「明白到做呢件事嘅初心，技術係點樣嚟嘅，重新返轉頭諗我哋啲技術點解要做到咁樣，有無更加好嘅技術？令成件事更加紮實。」
「HK Safe Driver安全駕駛計劃」 以手機程式收集數據
除了以車隊作為主要服務對象的系統外，亦有公司研發以的士司機為主要使用者的手機應用程式。灝宏發展有限公司獲基金批出116萬元，為期18個月研發的「HK Safe Driver安全駕駛計劃」，就是透過手機應用程式就可偵察到司機急加速、急剎車、轉彎過急等三個數據，再給車主評分，讓司機知道自己的駕駛表現。
理工大學電機及電子工程學系專任導師張子聰表示，一般駕駛者可能會主觀地認為自己駕駛技術良好，但應用程式能為司機提供客觀數據。現時市面上有應用程式會在司機急停時發出警報，但他認為，發出即時的警報有機會令司機分心，每日發出報告反而能讓司機作出檢視。
灝宏發展創辦人唐至宏表示，方便安裝是計劃的一大優勢，司機只需開啟應用程式就可以收集到數據，無需再安裝其他硬件。他表示，期望相關數據能為保險業界提供參考指標，比僅使用車輛狀況和車主的索賠歷史更有效。他指，現正不斷地改善應用程式，希望能讓數據變得更加準確，未來希望校巴、政府部門車輛等亦可以使用應用程式提升道路安全。
基金目前資助39個計劃
「智慧交通基金」由智慧交通基金管理委員會管理，運輸署副署長擔任主席，香港生產力促進局負責秘書處。基金在2021年3月31日起接受申請，資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全，目前有39個計劃獲資助，項目需要在2年內完成。申請項目分為「研究和應用」以及「純研究」兩種，資助金額上限分別為2,000萬元以及800萬元。
項目申請者亦分為企業界別以及公營界別，企業界別高最高資助額為預計項目成本的50%，公營界別最高資助額則為預計項目成本的90%。
生產力局希望增加申請項目
香港生產力促進局資助計劃部總經理潘宇婷表示，現時公營界別申請者比較多，不時有院校申請純研究的項目，局方若見到有企業有相同概思會與雙方溝通，希望能促成合作，希望未來研究和應用的申請項目可以增加。
被問到香港交通市場是否準備好應用各種科技時，她回應，「做得出嚟，好嘅就會有人用。」