「智慧交通基金」資助企業研發系統　收集駕駛者數據　冀減少意外

近年的士意外引起關注，有不同企業以及學院研究以科技減低意外發生。2019年施政報告宣布成立「智慧交通基金」，2021年3月底接受申請，資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全。

有企業在基金下研發應用程式以及T-box收集的士駕駛數據， 讓的士司機和車隊可以檢視駕駛行為，並作出改善以減低車禍發生的可能性。



劉秋生（右）提到，企業以往都渴望盡快推出產品，所以傾向進行應用研究，在申請是次基金時，在職員指導之下進行更多技術、理論研究，令整個計劃變得更紮實。（鄧宇詩攝）

「TAXIPOS智能車隊管理系統」收集駕駛者數據分析意外成因

TAXIECO公司獲「智慧交通基金」今年批出1,125萬元，推出為期18個月的項目，研發了「TAXIPOS智能車隊管理系統」，並應用於的士車隊。該系統是透過安裝在車上的車載聯網設備，收集駕駛數據如急加速、急慢速、急剎、超速、駕駛時間、駕駛里數等數據，再分析相關數據看看司機會否有可能造成交通意外及其成因，其後再將相關報告交予車隊管理人，提升管理質素。

TAXIPOS智能車隊管理系統是透過安裝在車上的車戴聯網設備收集駕駛數據如急加速、急慢速、急剎、超速、駕駛時間、駕駛里數等數據，再分析相關數據看看司機會否有可能造成交通意外及其成因 。（受訪者提供）

TAXIECO首席執行官劉秋生表示，研發系統的原因是香港交通意外中的士牽涉個案較為多，但相關具數據性以及科學性的研究較少，加上的士服務具改善空間，因此推出系統以加強道路安全，「知道邊啲司機駕駛習慣不良，及早去改善。」他指，現時系統已應用在部分車隊，目前已有2,400部的士裝有系統，期望在今年年底可以有3,000部的士設有系統。他指，系統主要使用對象為車隊管理人，在研究製造過程發現，車隊管理人都想提升服務質素，惟未有一個具數據的系統可供参考， 可見系統有效提升管理效能，受市場接受。

冀今年底增至3000部的士安裝

他提到，保險公司對車輛的保費通常是逐年增加，現與一間保險公司合作，根據系統數據實施「可加可減」 機制，可見保險業界對系統持接受態度。他稱，未來目標是希望觸及率可達兩萬至五萬部車輛，除了的士車隊外亦應用在其他公共車輛上，因此正興建一個更大的系統。

劉秋生提到，企業以往都渴望盡快推出產品，所以傾向進行應用研究，在申請是次基金時，在職員指導之下進行更多技術、理論研究，令整個計劃變得更紮實，「明白到做呢件事嘅初心，技術係點樣嚟嘅，重新返轉頭諗我哋啲技術點解要做到咁樣，有無更加好嘅技術？令成件事更加紮實。」

安裝在車上的車戴聯網設備。（鄧宇詩攝）

「HK Safe Driver安全駕駛計劃」 以手機程式收集數據

除了以車隊作為主要服務對象的系統外，亦有公司研發以的士司機為主要使用者的手機應用程式。灝宏發展有限公司獲基金批出116萬元，為期18個月研發的「HK Safe Driver安全駕駛計劃」，就是透過手機應用程式就可偵察到司機急加速、急剎車、轉彎過急等三個數據，再給車主評分，讓司機知道自己的駕駛表現。

理工大學電機及電子工程學系專任導師張子聰表示，一般駕駛者可能會主觀地認為自己駕駛技術良好，但應用程式能為司機提供客觀數據。現時市面上有應用程式會在司機急停時發出警報，但他認為，發出即時的警報有機會令司機分心，每日發出報告反而能讓司機作出檢視。

灝宏發展創辦人唐至宏表示，方便安裝是計劃的一大優勢，司機只需開啟應用程式就可以收集到數據，無需再安裝其他硬件。他表示，期望相關數據能為保險業界提供參考指標，比僅使用車輛狀況和車主的索賠歷史更有效。他指，現正不斷地改善應用程式，希望能讓數據變得更加準確，未來希望校巴、政府部門車輛等亦可以使用應用程式提升道路安全。

灝宏發展有限公司創辦人唐至宏（右）表示，方便安裝是計劃的一大優勢，司機只需開啟應用程式就可以收集到數據，無需再安裝其他硬件。

基金目前資助39個計劃

「智慧交通基金」由智慧交通基金管理委員會管理，運輸署副署長擔任主席，香港生產力促進局負責秘書處。基金在2021年3月31日起接受申請，資助本地機構或企業進行創新科技研究和應用，以便利出行、提升道路網絡或路面使用效率和改善駕駛安全，目前有39個計劃獲資助，項目需要在2年內完成。申請項目分為「研究和應用」以及「純研究」兩種，資助金額上限分別為2,000萬元以及800萬元。

項目申請者亦分為企業界別以及公營界別，企業界別高最高資助額為預計項目成本的50%，公營界別最高資助額則為預計項目成本的90%。

香港生產力促進局資助計劃部總經理潘宇婷表示，現時公營界別申請者比較多，希望未來研究和應用的申請項目可以增加。（鄧宇詩攝）

生產力局希望增加申請項目

香港生產力促進局資助計劃部總經理潘宇婷表示，現時公營界別申請者比較多，不時有院校申請純研究的項目，局方若見到有企業有相同概思會與雙方溝通，希望能促成合作，希望未來研究和應用的申請項目可以增加。

被問到香港交通市場是否準備好應用各種科技時，她回應，「做得出嚟，好嘅就會有人用。」