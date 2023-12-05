飛越維港｜國家自主研製C919及ARJ21飛機　下周二首訪港

行政長官李家超今早（5日）宣布，國家自主研製的C919及ARJ21飛機將於下星期二（12日）首次到訪香港，並逗留至下星期日（17日）。今次活動由民航處及香港機場管理局聯合舉辦，將是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市，期間C919及ARJ21飛機將在香港國際機場進行靜態展示，C919飛機更會於16日於維多利亞港上空進行飛行演示，讓市民共同見證C919飛機首次翱翔香港上空的一刻。



李家超表示，繼上周中國載人代表團訪港後機，由國家研發的飛機C919、ARJ將下周訪港，指C919及ARJ21飛機是由「中國商飛」開發的首兩款噴氣式飛機，成功開發這兩架飛機是國家航空業的重要里程碑，他對C919及ARJ21飛機首次訪港表示十分歡迎。

兩架國產飛機C919及ARJ21將於12日下午抵達香港國際機場，屆時會在機場舉行水門禮迎接，翌日（13日）上午民航處及機管局會在停機坪舉行歡迎儀式。在當日下午及隨後兩天，兩架國產飛機會停泊在香港國際機場固定區域範圍作靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。

C919周六上午環繞香港島翱翔兩圈

C919及ARJ21飛機訪港活動的另一個亮點是下週六（16日）上午約十時三十分至十一時進行的飛行演示活動。若當日天氣情況許可，C919飛機將於上午約十時三十分由香港國際機場起飛，然後由西至東進入並飛越維多利亞港上空，並環繞香港島翱翔兩圈。屆時市民可近距離一睹這架國產大飛機的風采。當日下午，中國商飛的代表將應邀在民航處總部與青少年會面分享有關C919及ARJ21兩架飛機的知識和發展。之後兩架飛機將於翌日（17日）下午離港返回上海。

C919及ARJ21飛機訪港期間活動



12月12日（星期二）：C919及ARJ21抵達香港國際機場，機場舉行水門禮

12月13日（星期三）：香港國際機場歡迎儀式，嘉賓及媒體登機參觀

12月14日（星期四）：靜態展示：社會各界代表參觀（香港國際機場固定區域範圍）

12月15 日（星期五）：靜態展示：社會各界代表參觀（香港國際機場固定區域範圍）

12月16 日（星期六）:C919飛機上午約十時三十分由香港國際機場起飛，然後由西至東進入並飛越維多利亞港上空，並環繞香港島翱翔兩圈、及中國商飛代表與青少年會面交流（民航處總部）

12月17日（星期日）：C919及ARJ21離港

為配合特別活動，民航處將在維多利亞港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機（即航拍機或模型飛機等）、飄放風箏、放飛系留氣球或大量氣球等飛行活動。民航處將透過小型無人機電子平台「SUA一站通」，以及航行通告，說明臨時限制飛行區的詳情。

中國自主研製商用客機C919



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C919飛機是嚴格按照國際通行適航標準設計、製造和適航審定的大型客機。首架商用C919飛機於二○二二年十二月交付航空公司，並在二○二三年投入服務。這兩款民航客機的成功開發是國家航空製造業的重要里程碑。

ARJ21國家首架自主設計並製造的渦扇支線客機



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ARJ21是國家首架自主設計並製造的渦扇支線客機，於二○一六年投入商業營運，並於去年正式交付海外客戶，進入國際巿場。

更多有關C919及ARJ21飛機的資料

民航處指。隨着航空業復蘇步伐加快，為進一步鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，在國際民用航空組織亞洲和太平洋地區辦事處和國家民用航空局大力支持下，民航處將在本月中舉辦連串活動，分別是十二月十一至十三日的亞太地區空中航行規劃和實施小組第三十四次會議，十二月十八和十九日的亞太地區區域航空安全小組第十三次會議，兩個會議均會在民航處總部舉行，以及十二月十四和十五日假亞洲國際博覽館、首次與國家民航局及香港國際航空學院聯合舉辦的「亞太地區創新科技及能力提升展覽會2023」。