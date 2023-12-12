區議會選舉｜陸啟康「三層認證」所指何事？　誰負責系統維護成謎

區議會選舉當日（12日）電子選民登記冊在晚間發生故障，一度暫停投票，其後須改用選民登記冊印刷本發出選票。選舉管理委員會主席陸啟康及後向傳媒提及，電子選民登記冊系統有「三層認證」，對其富有信心，未能理解為何出現事故。



就著他提出的「三層認證」，翻查資料，便發現電子選民登記冊系統在使用前要經多項評估與測試，並有技術諮詢委員會參與。至於項目督導委員會的組成及功能，以及如何為電子選民登記冊系統作認證，《香港01》正向選舉事務處查詢。



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「三層認證」工作為何 尚待選舉事務處回覆

選舉管理委員會主席陸啟康在故障發生後見記者時曾稱，電子選民登記冊系統運作多年，由獨立科技資訊承辦商、項目督導委員會，及專家小組作「三層認證」，稱本來富有信心，未能理解為何出現事故。他當時也自言並非電腦專家，「出問題我哋都唔能夠理解，我哋都好無奈，只能盡力。」

《香港01》今日向選舉事務處查詢該「三層認證」，每一層的工作為何，正等待回覆。

系統使用前有多項評估與測試 並設技術諮詢委員會

就「三層」中提到的獨立科技資訊承辦商，及專家小組這兩層，所指的甚麼人、負責甚麼的工作？

翻查資料，電子選民登記冊系統在使用前要進行私隱影響評估、保安風險評估及審計、獨立測試服務、電腦審計，就電子選民登記冊系統運作的穩定性、效率及質素等各方面作出評估、監測。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，報告中提到的私隱影響評估、保安風險評估、獨立測試服務，應由選舉事務處找科技資訊承辦商或外判公司去做。其中在做獨立測試服務時，應包括系統負載測試（LoadTesting）、現場網絡測試等。據他所知，今屆區選也有就電子選民登記冊系統，由獨立第三方進行上述的評估及測試。

至於專家小組所指為何？據現有資料，也有由資訊科技業界的專業人士所組成的技術諮詢委員會，就電子選民登記冊系統的設計及功能、安全及穩定性，以至員工培訓等各方面提出建議。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑也估計，電子選民登記冊系統並非「日日用」，懷疑故障或與硬件上的問題，或因系統升級後未能與數據庫兼容有關，「之前測試係咪有測試清楚呢？呢個就係調查報告要搵出嚟。」

針對有一說指雲端數據庫出問題，方保僑也補充，需要分清楚今次故障，是因雲端數據庫本身出問題，抑或相關系統與數據庫不兼容，繼而出現問題，即使有後備系統，如問題是出於兩者不兼容，「轉個頭可能都會係咁（故障）。」他又指，如事前做足夠測試，應可以找出有沒有系統與數據庫不兼容的情況。

暫未知項目督導委員會組成與功能

至於「三層認證」中提到的項目督導委員會的組成及功能，以及如何為電子選民登記冊系統作認證，《香港01》正向選舉事務處查詢。

據選管會在兩份報告書中，曾提到政府資訊科技總監辦公室調配過一位資訊科技署助理署長，擔任電子選民登記冊系統的項目總監，《香港01》亦已向資科辦及選舉事務處了解今次區選是否有同樣安排，以及作為項目總監的職責與工作。其中資科辦回覆指沒有補充。

▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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系統承辦商：無參與今屆區選 誰負責實施與維護成謎

電子選民登記冊系統究竟由政府還是承辦商去實施與維護？據招標文件顯示，Varmeego Solutions Limited要負責提供系統的設計、供應、實施和維護。然而，該公司昨日（11日）以電郵回覆指，「公司沒有參與2023年區議會一般選舉的任何工作。」

《香港01》在發生故障翌日，曾到電子選民登記冊系統承辦商Varmeego Solutions Limited的辦公室查詢，公司職員也稱對事件不知情，不作回應。

Varmeego Solutions Limited稱：「公司沒有參與2023年區議會一般選舉的任何工作」。（鄧宇詩攝）

選舉事務處有兩職位負責電子選民登記冊

既然承辦商說法是沒參與是次選舉，翻查選舉事務處網站，在其架構圖上發現，資訊科技管理部下有一位高級系統經理（電子選民登記冊）負責設計及發展電子選民登記冊應用系統，選舉部下亦有電子選民登記冊組，負責實施電子選民登記冊系統，以供選舉使用。

針對今屆區選相關系統的實施及維護由誰人、哪個部門或機構負責，《香港01》昨日（12日）已向發出招標文件的選舉事務處查詢，仍尚待回覆。