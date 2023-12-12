區議會選舉｜電子選民登記册系統故障　陳紹雄：不可思議

區議會選舉期間發生電子選民登記册系統故障，在今早（12日）早上的立法會一個討論新行政工作電腦系統的委員會上，也有議員提及故障事件。選委界議員陳紹雄指，事件對業界及商界來說是不可思議，認為如當局做好把關和做好預案，事件結果會較好。



民建聯陳學鋒亦點名政府資訊科技總監黃志光，指黃在電子選民登記冊系統故障後回應稱資科辦只作監督，令人感覺事故與資科辦無關。



作為選管會成立的調查委員會成員之一、政府資訊科技辦公室總監黃志光指，調查不會排除任何一個方向，是全方位去做，包括有沒有人為因素，會否有系統在設計、營運、開發、檢測時出現問題，各方面都會進行深入調查。



陳紹雄直指選舉日發電電腦系統故障是不可思議（資料圖片）

今日的立法會資訊科技及廣播事務委員會會議，原討論政府申請21.3億撥款推行200多個政府電腦系統改善服務。政府資訊科技總監辦公室指，撥款會用來提升「智方便」，涵蓋更多政府服務；發展天文台人工智能高效平台。在香園圍和西九龍站口岸設更多e-道，亦會遷移學生資助事務處的電子服務到政府雲端設施等。期望這些資訊科技項目可加快推動服務數字轉型，提升公共服務水平和運作效率、更新系統技術更新，以及加強系統保安。

勞聯林振昇質疑資科辦角色。（資料圖片/林靄怡攝）

林振昇質疑資科辦角色

不過，多名議員更關注選舉日電子選民登記冊系統故障一事。勞聯立法會議員林振昇指出，以往出現過電子服務系統問題，包括早前康體通的訂場系統，及電子選民登記册系統事件，但政府資訊科技辦公室都只在事後發出通知提醒各部門。他關注資科辦除統籌或監察等「旁觀者」角色外，還有沒有更多工作可以做，又詢問資訊科技辦公室作為統籌或監察角色，有無安排測試或緊急方案。

電子選民登記冊系統在區選選舉日發生故障（政府新聞處）

創新科技及工業局副局長張曼莉表示，因應不同項目出現一些情況，資科辦上月推出新措施，要求不同部門如果將推行大型電子政府服務，必須將系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外測試，包括系統容量、負荷測試等。

張曼莉表示，如果涉及大型系統，資科辦亦會參與督導委員會工作，亦會加強演習、檢視開發設計流程及項目管理。她強調在推行不同系統時，各政策局要承擔主體責任，而資科辦會加強協調工作。

政府資訊科技總監黃志光全力支持選管會調（資料圖片/余睿菁攝）

黃志光：全力支持選管會調查

政府資訊科技總監黃志光回應指，資科辦作為政府的資訊科技顧問，會加強監察各政策局及部門個別的電子系統，亦會加強整個政府不同系統的整合。在「數字政策辦公室」成立後，亦會有更高層次領導，推動部門開發電子服務時，考慮整體政府及市民的需要，達致「數字政府」概念。

黃志光會後再被問到資科辦在區議會選舉電子選民登記冊系統故障事故中的責任時指，自己的角色是協助各政府部門資訊系統的開發和營運，作為有關系統的顧問委員會成員，及事故調查小組成員，會全力支持選管會調查，查找系統問題及找出原因，確保不再有同類情況出現。

電腦安全研究員賴灼東在商台節目中指，不同票站的網絡傳輸及速度不同，但每個票站應配備後備連線網絡， 後備雲端系統亦應隨時準備啓用，支持系統繼續運作，不應讓選民等候。

賴灼東又指，重設及啟動後備網絡並非易事，由於網絡、服務器及應用程式服務器等都要測試，最少需時半小時至2小時，相信事發時有機會因不夠時間啟動後備網絡，而決定轉用人手派票。他認爲政府應提早測試系統，避免出問題時手忙腳亂。