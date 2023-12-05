外國駐港使節等參觀西九故宮　陳國基：明年設弘揚中華文化辦公室

撰文：文維廣
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外交部駐港公署安排外國駐港使領團、商界及傳媒參觀香港故宮文化博物館。政務司司長陳國基致歡迎辭表示，博物館正舉行《凝視三星堆──四川考古新發現》展覽，意義非凡，因為是首次在四川以外的地方，展示三星堆考古新發現，相信令參觀者留下深刻印象。活動有超過大約80名外國駐港領事人員及商會代表參與。

陳國基又指，明年將設立「弘揚中華文化辦公室」及舉辦中華文化節。

陳國基指，國家主席習近平7月曾參觀四川的三星堆博物館，見證發掘和考古成果。為慶祝中華人民共和國成立74周年，香港故宮博物院匯集來自四川各文化機構和博物館的考古文物，包括120件青銅、玉器、金器和陶器，有數千年歷史，相信參觀人士會對中國悠久歷史留下深刻印象。

他表示，特區政府與西九文化區管理局緊密合作，積極推動香港文化創意產業發展，正如《施政報告》提及當局會加大力度推廣中國文化，明年將設立「弘揚中華文化辦公室」及舉辦中華文化節。當局會增加財政和人力資源，擴大香港與內地及世界其他地方的文化交流和合作。

李永勝：香港是全球文明倡議紮根的重要平台

外交部駐港公署署理特派員李永勝致辭說，國家主席習近平提出全球文明倡議，呼籲尊重文明的多樣性，宣揚人類共同價值觀，有助促進世界各種文明之間的包容和互相學習。他強調中國將與各方共同努力，為人類構建更美好的未來，香港作為東西方交匯國際城市，亦是全球文明倡議紮根的重要平台，期望來港參觀的人士利用在港工作和生活的機會，為文化交流作出貢獻。

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陳國基
外交部駐港特派員公署
西九故宮