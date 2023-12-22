山姆旅行團｜直擊領隊帶團超市掃貨旅巴直送包入場　20團友買爆篋

最近成為港人朝聖熱點的深圳「山姆會員商店（Sam's CLUB）」（又通稱「山姆超市」），又再帶來另類商機。《香港01》發現，有本港持牌旅行社覷準這股熱潮，將山姆超市變身為旅遊景點，日前舉辦首場周末山姆購物團。購物團標榜是設隨團領隊及當地導遊的正規旅行團，最重要是以「旅巴直送及包入場」作招徠，團友即使未有會員卡，亦可獲安排由當地持會員卡人士帶領入場，進行4小時「購物大戰」。



記者全程直擊約20名團友、一家大小於早上出動，由旅遊巴直送到山姆「無縫」接載，人人開心買爆旅行篋，甚至要即場添置買餸「戰車」，至晚上帶着大包小包的戰利品滿載而歸。有團友興奮笑稱：「直頭開心到好似小朋友去玩具反斗城咁！」



最近深圳超市山姆會員店成為港人北上消費的朝聖熱點，本港有旅行團乘這股熱潮將其變身為旅遊景點項目。（洪芷菁攝）

港旅行社辦山姆購物團 標榜包入場豪華旅巴兩地接送

記者在社交平台Facebook群組「深圳代購關注組」留意到有本港持牌旅行社在周末舉辦山姆超市購物團，由香港出發，直達位於福田印力中心旁的山姆會員商店。旅行社標榜購物團「包入場山姆，並設有隨團領隊、當地導遊，豪華旅遊大巴兩地接送」。成人團費為港幣228元，小童則為188元，4位以上成人報名每位再減20元，報名後有專人以電話聯絡確認及付款。

按照山姆超市規定，入場需事前申請會員，港人需要攜同個人有效證件（回鄉證）登記、提供內地電話號碼作認證，及繳付年費260元人民幣。記者曾向旅行社查詢時表明，本身沒有會員，到達後亦不會申請會員，但旅行社人員回覆稱保證能安排入場。

記者填寫了旅行社提供的網上報名表，提供個人姓名、手機號碼、是否為山姆會員等基本資料，及選擇在香港上車的地點，包括香港仔、銅鑼灣及太子。

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20人成團以中老年人居多 攜「戰車」、行李篋準備掃貨

出團當日，旅遊巴到該三處集合地點接載團友。現場所見，整團人數接近20人，以中年長者居多，亦有孕婦、年輕父母帶同年幼子女，一家大小同行，各人都做足掃貨準備，帶同買餸「戰車」及行李篋。旅遊巴載着一班團友到香園圍口岸過關，隨團有香港領隊，到達後由另一名操粵語的男導遊接待，他穿着制服及舉着顯示旅遊社名字的旗幟帶領團友，從關口步行經過蓮塘口岸商業城，再前往旅遊巴士區，登上當地旅遊大巴，全程大約10分鐘，有司機幫忙將行李置放到大巴行李架。

團友到達後自費午膳 飽餐後行足4小時購物

不過，記者見導遊基本只負責交通接送，全程與團友的交流不多，並未有對旅行團的景點行程多作講解，反而全程由香港領隊在車上介紹山姆超市，例如乾貨與濕貨位於哪些層數、以及一些購物建議，亦提到山姆超市內有不少食品推廣可供試食，建議團友可以盡情「享用」。中午約12時，旅遊巴抵達山姆超市後，領隊先安排團友們到附近的印力中心商場自費吃午餐，個多小時後，再在山姆超市門外與團友集合入場購物

保證包入場原來是違規一拖七：唔會理你幾多個人

根據山姆規定，每位會員可以帶同最多三位成年人入場，但現場20位團友，全部都並非山姆會員，若要保證團友能夠進場，即至少需要5張會員卡。不過，記者見領隊僅安排兩位當地擁有山姆會員的人士在門外等候，再分批帶團友入場，有人聲稱可以一人帶四至五人進內，小朋友則不計算，又指：「你幾個人一齊，佢哋（山姆職員）唔會理你幾多個人。」

超市門口站着數名職員，他們舉着顯示「僅限會員」及「請打開山姆APP出示電子會員卡」的牌子，但未有認真逐一檢查會員身份，記者亦隨着6名團友推着購物車，即使超出規定入場人數，在其中一位會員陪同下，仍能順利進入。

部分貨區被港人「佔領」現「塞車」

進入山姆超市後，不同角落均看見攜帶大型行李箱、手推車的港人身影。從果汁飲料、粥品麵食，到積木玩具，甚至日用的洗衣液、潔面巾、拖鞋，均成為港人「血拼」目標。記者亦留意到有部分港人，即場購買新的手推車，估計是用來裝載戰利品。超市內部如同大貨倉，大件貨品一箱箱整齊地堆疊在高約數米的4層貨架上。現場空間雖大，但下午近3時的高峰時間，已被大量港人「佔領」，需要超市人員協調人流方向。

領隊與沒有會員卡的團友約定於下午4時半左右在超市一個收銀台集合，由領隊安排的持會員卡人士協助團友付款。該名會員向超市職員出示電子會員卡，並代團友先付款，各人其後再以電子支付過數予對方。各團友都大有所穫，每人花費一千元至數千元人民幣不等。

一輪「購物大戰」結束後，團友大約在黃昏登上旅遊大巴離開，直送到蓮塘口岸，隨後再過關至香港口岸，搭乘旅遊巴返回上車位置解散。在兩地旅遊巴的「無縫」接駁下，團友們輕鬆地帶着大批「戰利品」滿載而歸。

團友評價感滿意：好似細路仔去玩具反斗城，睇到嘩嘩聲！

第一次到山姆超市的盧小姐與朋友陳小姐共花費一千元人民幣，購買了蟹黃麵、糖水、糕點、水果等食品。其中陳小姐稱，留意到超市貨品價格與香港相約，只是有些貨品在香港不常見。盧小姐則覺得今次體驗很不錯，她表示，雖然近期香港掀起山姆代購熱潮，但她更喜歡到現場、有觸感的購物體驗，所以寧願親自北上增廣見聞，她笑說：「好似細路仔去玩具反斗城咁，睇到嘩嘩聲，即係嗰種感覺。」她認為有旅遊巴接送很舒適，若自己前往卻未必認得路。

盧小姐認為，香港不可能仿效到山姆超市，因為土地空間及人手並不足夠。她坦言很滿意今次行程，因為有足夠時間購物，不過參加購物團純粹貪新鮮，去了一次後，她不會再去第二次。她又指在香港不會如此消費，因為北上路程遠，自然會買更多東西，她不諱言：「如果喺香港，我哋唔會咁樣抬法。」

另外，盧小姐相信旅行社辦這個掃貨團，是想推廣山姆超市的商品，笑言：「當你想再購買時，又唔想自己去咁遠路程，就會搵佢哋幫手買（代購）。」另有團友亦向記者推介，領隊本身有做代購生意，「有咩想再買可以搵佢哋幫手（代購）」。

記者曾以團友身份向香港領隊查問為何舉辦山姆旅行團，領隊表示抱着「玩吓、試吓」的心態首次舉辦這個購物團，「（收費）兩嚿水，玩吓參觀吓，shopping（購物）吓囉。」他認為團友的反應不俗，一般每星期會舉辦一團，周末或平日均可出團，如人數少可改為安排七人車，到方便團友上車地區的港鐵站附近接載他們。