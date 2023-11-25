山姆「入侵」香港｜叮叮食品成OL恩物廁紙都訂埋　數10款熱賣產品

深圳「山姆超市」已成港人北上最新熱點，就算未能親身北上，也要代購山姆產品「止渴」，到底山姆產品有何吸引力？又有哪些產品最熱賣呢？代購團負責人利先生向《香港01》表示，山姆產品中以急凍「叮叮」食品最熱賣，很多款式都在香港甚少見，尤以芝士牛肉卷最受歡迎，曾被港人買到斷市，連山姆都沒有存貨。



此外，山姆的「叮叮」食品份量大、價格相宜，平均每餐只需約20元，「好過食茶餐廳」，因而成為OL恩物，甚至有顧客連每日必須用的廁紙，都要代購山姆出品，利先生笑稱：「個客話屋企冇廁紙，叫我去山姆幫佢買返嚟，冇廁紙都唔落街買？真係好誇張！」下文將介紹10款最受歡迎的山姆貨品。



▼《香港01》山姆「入侵」香港報道系列之四▼



▼代購商認為最受歡迎的10款山姆貨品▼



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港人熱捧山姆罕見冷凍食品 代購：你有冇見過叮叮填鴨？

在荃灣開設山姆「門市」的代購團負責人利先生指出，山姆熱潮在香港形成，除了本身產品性價比高、經濟實惠，其實很多產品對香港人來說都甚有新鮮感。以他的代購團為例，顧客主要為OL及主婦，所以代購產品以食品為主，尤以各款冷凍食品最受歡迎。

他列舉出代購最熱賣的10款產品，包括烤鴨、蟹黃麵、芝士牛肉卷及安格斯芝士牛肉漢堡，這些都是可以利用微波爐或氣炸鍋翻熱的方便類食品，相對於在香港超市買到的方便類食品，最常見是傳統的即食中式點心，飯類、粉麵及雞髀等，但對比山姆的叮叮食品種類款式、質素及創意度，都有很明顯的差別。

山姆其中一款熱銷食品為「大董烤鴨」。（歐陽德浩攝）

「你喺香港有冇見過呢啲叮叮嘢食會有北京填鴨？呢啲蟹黃麵入面嘅配料，唔係嗰啲脫水嘅料，真係有蟹黃㗎......」利先生舉例指，其中一款長期熱賣的冷凍烤鴨，有一隻份量的烤鴨肉，已被切成一片片，還有用來包着鴨肉吃的餅皮，可以用氣炸鍋翻熱來吃，其質素與現時在食肆吃到的北京填鴨一樣，但這盒烤鴨只需百多元，食肆則賣數百元，令不少港人為之驚訝，他更指很多顧客會買來在家中聚會時，作為招呼親友的食物，絕不失禮。

他又指，山姆所賣的冷凍牛肉漢堡是原個漢堡及獨立包裝，即每份都包含漢堡牛肉和麵包，亦是可以用氣炸鍋方便，在香港確實難以找到同類產品，「即使喺香港有得賣，個價錢都貴好多。」利先生又取起一盒蟹黃麵說，這些叮叮食品份量大，一盒內含幾份，平均每份只是約20元，可謂平民恩物，亦是OL新寵。

好多OL都係咁，因為你落街食，都係食茶餐廳，仲要可能好貴，仲要排隊先有得食。佢喺度買每日可能唔同款，可能一餐20蚊已經搞得掂。仲有啲嘢食唔係差，（OL）就不停「輪迴」咁食。所以就有呢啲人買貨。 山姆代購團負責人利先生

「山姆會員商店」已在深圳開設四間分店。（沃爾瑪中國網頁相片）

人氣牛肉卷賣斷市 致電山姆預留50盒︰連啲收銀都認得我

至於最熱賣的是芝士牛肉卷，利先生稱有一次到山姆超市入貨，卻發現深受歡迎的芝士牛肉卷已被港人掃光，一度賣斷市，他於是致電予山姆的經理要求預留倉內剩餘存貨，最終他成功搜刮到僅餘的50盒芝士牛肉卷回港，猶如「會員中的會員」。對此他笑說︰「我上得去多嘛，連啲收銀都認得我。」

他又提到，其餘熱賣產品包括小青檸果汁、西柚果茶及即食花膠羮甜品等，都是在香港買不到的產品，而他介紹的10款人氣產品中，唯一非食品類的是廚房濕紙巾，他說如此大包裝的濕紙巾，只需10元一包，主要以價錢便宜和優質取勝。

不過，最令利先生感到啼笑皆非是有顧客連廁紙都要訂山姆出品，他憶述：「個客同我講佢屋企啲廁紙用晒，叫我幫佢去山姆買啲廁紙返嚟，我就心諗，廁紙喎......已經冇晒都唔落街買？真係好誇張！」他隨即舉起一袋共24包裝山姆出品面紙，屬另一位顧客要求代購，只需要50元人民幣，價格相當便宜。但他稱盡量都不再幫忙代購這類產品，「廁紙係必須品，就算喺香港買都唔係好貴啫。」

荔枝角打工族住元朗繞經荃灣取貨︰好味就好想買

記者訪問期間，遇到多位代購團顧客，大部分都是來購買山姆冷凍食品，其中居於元朗的胡小姐特地帶備保溫袋，在荔枝角下班後，專程前來荃灣取貨。她認為山姆代購已成為潮流，例如她過去曾跟隨朋友到深圳山姆超市購物，當時被價廉物美的貨品深深吸引，即場購買安格斯牛肉芝士漢堡等食品。惟她平日忙於上班及照顧小孩，無暇再北上深圳，因此偶爾亦會光顧代購店，她說：「純粹覺得佢好味，就好想食，好想買喇。」

問到會否擔心內地的食品安全，胡小姐表示香港的食材大部份來自內地，僅日本等地進口的食材不一樣，「所以呢度食或者返內地食都係相類近。」她相信香港零售業確實受北上消費或代購的熱潮影響，就以她為例，當天買了山姆著名的瑞士卷蛋糕，還有急凍雞塊和雞翼，會相對減少在香港超市購物，「因為屋企個雪櫃都冇咁多位去擺呢啲食品，會等啲嘢食晒先會再買。」她又認為，若時間不許可，留港或北上消費其實亦各有優勢。

山姆代購負責人認為最受歡迎的10款山姆貨品。(歐陽德浩攝）

代購商嚴選最受歡迎的10款山姆貨品

．豆乳椰香野米花膠羹

．大董烤鴨（片片鴨）

．不等蟹黃麵

．芝士牛肉卷

．青島原漿啤酒

．青檸汁／西柚茶

．廚房濕巾50片裝

．100%非濃縮桑椹汁

．鮑魚乾貝蝦仁粥

．安格斯牛肉芝士漢堡

