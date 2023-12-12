今日必看8分鐘｜尖沙咀錶行遇劫　失3千萬名錶｜國產飛機C919抵港

尖沙咀名錶世家劫案｜4匪掠$3000萬名錶 東主：最貴一隻逾$400萬

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」今午（12日）遇劫，遭最少4名持刀槌的匪徒闖入，掠去多隻名錶。「名錶世家」東主李先生接受《香港01》電話訪問表示，被掠去6隻Richard Mille、多隻百達翡麗（PP）、愛彼（AP）及其他牌子等名錶。消息稱，初步總值約3,000萬元，李先生稱其中最貴一隻手錶為Richard Mille 35-03型號，價值400多萬元。惟李先生補充，實際損失仍有待點算。

C919訪港｜國產飛機上海起飛已抵港 機場舉行水門禮迎接

國產客機C919及ARJ21今日（12日）下午約兩時在香港國際機場降落，為國產飛機首次訪港，機場舉行水門禮迎接。有外地旅客專程到民航處總部對開天橋，拍攝兩架飛機抵港的一刻，稱能夠親身見證，心情激動。

打拳猝死｜54歲男保安拳館對打訓練暈倒嘔吐 教練即場急救惜無效

54歲男子昨晚（11日）在長沙灣一間拳館打拳期間暈倒，昏迷送院不治。據知，死者做保安，自小有氣喘，今年10月加入事發拳館買套票訓練。事發時與另一位學員進行對打練習，其間卻突然暈倒，教練即場替他施心肺復甦法急救，惜送院搶救無效，死因有待驗屍確定。

深水埗福榮街唐樓火警 居民爬出外牆簷篷逃生 消防升雲梯救下

今日（12日）上午10時57分，深水埗福榮街102至106號一幢唐樓的低層位置冒煙起火。多名居民自行疏散，最少3人爬出1樓簷篷逃生，由到場消防員升雲梯救下。事件中有兩人吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，當中一人送院；火警於中午12時09分被救熄，初步相信是有雜物起火。

油塘魔鬼山傳呼救聲 地盤工驚聞報案 男子跌傷腳由直升機送院

今日（12日）早上6時31分，警方接獲地盤工人報案，指油塘鯉魚門邨鯉龍樓對開的魔鬼山傳出一把男人的呼救聲。警方及消防員接報到場，聽到該男子的呼救聲，並成功與他隔空對話，得悉他跌倒腳部受傷，動彈不得，其後政府飛行服務隊派出直升機到上空盤旋協助搜索。逾兩小時後，救援人員在一處山坡尋回事主，最終他清醒由直升機送往東區醫院治理。警方正調查事主受傷的經過及原因。

荃灣德士古道北救護車分岔路直撼石壆 車長受傷送院

今日（12日）早上9時11分，一輛救護車（編號A214）沿荃灣德士古道北往青衣方向行駛，至國瑞路分岔口時失事，直撞路中花槽石壆，右邊車頭近底部損毀。救護車上沒有病人，但負責駕駛的救護員受傷，於是報警及通報上級，稍後由另一輛救護車送到仁濟醫院治理。警方及消防處正調查意外原因。

大埔寨乪村命案 家庭主婦涉殺夫被控 警需時調查案明年3月再訊

大埔寨乪村上周六（9日）發生命案，62歲男子疑遭床褥焗斃。死者姪兒上門尋找失聯的叔父，卻遭嬸母拒絕開門，終報警揭發事件。死者的52歲妻子，被控以一項謀殺罪，案件今（12日）在粉嶺法院提堂。控方申請暫毋須答辯，押後至明年3月5日再訊，以待警方進一步調查，包括等候驗屍報告、證物鑑證化驗、查看閉路電視片段等，獲裁判官批准。被告沒有申請保釋，須還柙候訊。

已婚EO幽會偷拍情婦裸照 分手後用以恐嚇 判囚7月求保釋被拒

已婚政府行政主任（EO）與情婦在酒店偷歡時，涉3度偷拍情婦私密照片及影片，二人鬧翻後，疑把女方資料放上社交程式群組，並曾出言恐嚇稱要「一步步報復你」。他早前經審訊後被裁定窺淫、刑事恐嚇等5罪成，今（12日）在粉嶺法院判刑，裁官馮念偉斥被告斥被告在事主X不知情下偷拍，不是愛的表現，只是為供自我娛樂和威嚇事主，影像後來在獲心高度關注的聊天群組發佈，實屬惡意，令人齒冷，認為判監是唯一選擇，判被告入獄7個月。被告要求保釋等候上訴被拒。

運輸藍圖｜北港島線至2046都興建無期 加強北都與港島連繫

運輸及物流局局長林世雄今日（12日）公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中提出近40項交通運輸基建，包括20個鐵路或智慧綠色集體運輸系統項目，以及18條主要幹道，其中逾30個項目料於未來15年內竣工。

勁過瑜伽褲？驚見女生這樣穿乘港鐵 港女斥肉酸 1句更狂慘了

穿瑜伽褲出街爭議常見，但竟然這樣穿也會被公審？有港女乘坐港鐵時，見到女生穿着時興「真理褲（運動短褲）」，認為相當難看，於是上載相片發文直指「其實真係想知點解有人會着呢條咁嘅褲出街……好肉酸」。