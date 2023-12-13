國產客機C919訪港｜李家超：充分體現國家對香港航空業發展重視

國家自主研製的C919及ARJ21飛機周二（12日）飛抵香港，在香港國際機場獲最高禮儀「水門禮」迎接，為兩架國產飛機一系列訪港活動揭開序幕。今日（13日）早上，民航處及機場管理局於機場停機坪聯合舉行歡迎儀式，行政長官李家超擔任主禮嘉賓，中聯辦主任鄭雁雄亦有出席歡迎儀式。



李家超致辭時指，香港有幸派員參與C919評審及飛行員培訓工作，C919由上海飛抵香港，飛行員之一正是香港派往進行評審的飛行專家，象徵香港對國家航空製造事業的貢獻。他又提到C919本周六將在維港上空翺翔，呼籲航空發燒友及攝影愛好者把握替C919及維港「多影靚相」機會。



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李家超致辭時稱，C919至今接逾1000個訂單，ARJ21去年亦正式進入國際市場，國家成功研製大型客機，顯示在海陸空運的領導地位，是國家航空業重要里程碑。李家超形容，兩客機訪港充分體現國家對香港航空業發展重視，又提到本周六，C919將會在維港上空翱翔，市民可在維港兩岸見證國家航空發展非凡成就，呼籲各位航空發燒友，把握替C919及維港「影靚相」機會。

行政長官李家超12月13日擔任C919及ARJ21飛機歡迎儀式主禮嘉賓，他表示兩架國家自主研製客機訪港，充分體現國家對香港航空業發展重視。（何瑞芬攝）

李家超又稱，國產客機訪港共同見證國家航空科技飛躍發展，感謝國家安排，並歡迎中國商飛派40多名代表隨機來港，重申國家十四五規劃強調香港作為國際航空樞紐地位，兩架國產機到港正正體現國家對香港航空地位的重視。

他說，國產客機展示國家在工業製造領域有新突破，高鐵也領跑世界，象徵國家在海陸空運輸製造業領先。他稱香港有幸參與C919的審訂及飛行員培訓工作，昨日隨機在上海到港的飛行員之一，為香港早前派往進行C919評審工作的飛行專家，也是首批C919飛行員，對此感到自豪。

李家超稱，未來與國家航空局有多個合作會議及展覽，而C919飛機會在本周六將在維港上空翺翔，呼籲航空發燒友及攝影愛好者在維港兩岸「多影靚相」。

國泰航空主席賀以禮及行政總裁林紹波、香港快運HK express行政總裁毛潔瓊、香港航空主席張友強、大灣區航空主席黃楚標、行政總裁許漢忠等，均有到場參加歡迎儀式。

根據國產機訪港計劃，C919及ARJ21今明隨兩天會停泊在機場固定區域範圍，作靜態展示，供行政會議、立法會，以及已獲邀請的業界人士和青年團體等參觀。若天氣許可，C919本周六早上將飛越維港上空兩圈，供市民在維港一睹國產機風采。

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C919及ARJ21周二上午11時半左右，由上海浦東機場起飛，下午約兩時抵達香港國際機場，機場舉行水門禮迎接。民航處及香港機場管理局今日上午於香港機場停機坪舉行歡迎儀式，並於同日下午及隨後兩天停泊在機場固定區域範圍作靜態展示，供行政會議、立法會，以及已獲邀請的業界人士和青年團體等參觀。

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C919客機由中國商用飛機公司研製，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體布局，設158至168個座位，航程4,075至5,555公里，與空中巴士320、波音737機型級別相同。

C919於2017年首飛，2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，中國東方航航成為全球首發用戶，接收全球首架C919，並於今年5月首個商業航班，來往上海及北京。東航本月再接收第三架C919客機，現時C919主要服務「上海虹橋—成都天府」的航線。

ARJ21飛機在全球海拔最高海拔機場試飛畫面



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至於ARJ21，是由中國商飛開發的第一款窄體支線飛機，航程達2,225至3,700公里，設78至97座，早於2016年投入商業服務，並由成都航空營運。中國商飛已累計向多家航空公司交付100多架ARJ21飛機，除了在公共運輸航空公司提供客運業務，ARJ21亦推出公務機、貨機、醫療機等不同類別。

值得一提的是，印尼翎亞航空亦已購入ARJ21客機，並已完成首航正式投入服務，已成功進入海外市場。