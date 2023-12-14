六合彩獎金｜6600萬頭獎今晚攪珠　10大幸運投注站2間今年有進賬

六合彩連續六期無人中頭獎下，今晚（14日）9時15分截止售票的新一期攪珠，馬會估計若一注獨中頭獎，獎金可高達6600萬元，隨時可過黃金冬至。截至下午2時，今期六合彩投注額超過5,400萬元，《香港01》整合最新十大幸運投注處名單及數字，發現當中有兩間今年曾售出頭獎彩票，如欲增加旺氣，可作參考。



六合彩連續六期無人中頭獎下，12月14日9時15分截止售票的新一期攪珠，馬會估計若一注獨中頭獎，獎金可高達6600萬元。

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馬會網頁最新列出截至今年9月5日的十大幸運投注處名單，與今年5月的名單相比，十大幸運投注處排名變化不大，中環士丹利街投注處依然位列榜首，由1994年至今年9月5日，其售出47張頭獎彩票。

荃灣青山道及大埔廣場投注站今年各售出一張頭獎彩票

不過，中環士丹利街投注站自2019年起已無進賬，在十大幸運投注處名單中，今年有售出頭獎彩票的只有荃灣青山道及大埔廣場投注處，各售出一張，而大埔廣場投注處更因而上升一級，取代上水石湖墟投注站成十大幸運投注處中的第八位。

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▼十大幸運投注站▼（截至2023年9月5日）



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