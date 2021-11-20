斯巴達障礙賽｜賽事前夕突要求選手打齊針　大會指港府臨時加要求

隨本地新冠肺炎放緩，部份大型體育活動復辦。惟原訂於今日（20日）及明日（21日）舉行的斯巴達障礙賽，大會突於賽事前夕（19日）為參賽條件「加辣」。大會指，由於收到政府部門突發通知，成人組賽事防疫安排須加兩項，進場人士包括參賽者、觀眾，都必須在比賽前14天完成接種兩劑新冠疫苗，並於比賽前48小時內接受核酸檢測，。至於明日舉行的兒童組賽事，則可如常舉行。



斯巴達回覆《香港01》查詢時表示，自去年11月起，向相關部門申請舉辦賽事，並一直根據不同部門指引籌備。對於當局臨近比賽前，突然通知需要新增防疫要求感到無奈。大會對引起混亂及對參加者帶來不便深表遺憾及抱歉。至於未能參賽選手會獲全數退款，詳情將於11月27日或之前公佈。



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比賽日前夕突加選手防疫要求 參加者須已打兩針

斯巴達障礙賽於今日（20日）及明日（21日）兩天，在元朗錦田鄉村俱樂部舉行。根據大會原公佈的防疫要求，報名人士在比賽前，不一定要接種新冠疫苗或進行檢測，但所有在場人士都必須遵守防疫措施。

惟賽事舉辦方突然在比賽前夕（19日）在社交媒體公布，由於收到政府部門突發通知，成人組賽事進場人士，包括參賽者、觀眾在賽前14天，即11月6日或之前已完成接種兩劑新冠疫苗，以及必須於比賽前48小時內接受核酸檢測。至於明日舉行的兒童組賽事則可如常舉行。

大會︰突然接獲通知新增防疫要求感無奈

斯巴達回覆《香港01》查詢時表示，自去年11月起向相關部門入紙申請舉辦賽事，並一直根據不同部門指引進行籌備，對於當局臨近比賽前，才突然通知需要新增防疫要求感到無奈。但亦了解疫情下，大型活動的防疫措施不斷更新屬情有可原，大會已立即對要求作全力配合，積極於極有限時間內盡量為所有參賽及參與活動之人士提供能力所及最好的安排，包括即時聯絡檢疫中心，增加人手配合等。

大會續指，對於今次活動引起的混亂，及對參加者帶來不便深表遺憾及抱歉。未能參賽的選手會獲全數退款，詳情將於11月27日或之前公佈。暫未能統計有多少人會申請退款。

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▼渣打馬拉松2021賽況▼



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部份復辦大型體育活動 要求打齊針及持48小時陰性證明

過去本港陸續復辦部份大型體育活動，包括於上月舉行的渣打馬拉松，以及即將於12月12日舉行「新世界維港泳」，以及於明年1月16日舉行的香港單車節。這三項大型體育賽事都要求參加者必須已接種兩劑新冠疫苗，以及於當日持有48小時內的陰性核酸檢測證明。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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▼香港單車節2018▼



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毅行者及國際越野賽HK 100 因難阻隔公眾及參加者接觸無緣復辦

然而，部分大型賽事則未獲港府「開綠燈」，包括已停辦兩年、原定於今個月19至21日舉行的「樂施毅行者」。大會上月公布，今年中至比賽前先後多次更新及遞交活動申請書內的防疫細節，包括大幅減少隊伍數目、參加者必須接種兩劑新冠疫苗及提交活動前48小時陰性檢測報告等，以符合舉辦大型體育活動的要求。

惟在活動舉辦三星期前，突然接獲政府書面通知，因毅行者位處麥理浩徑，難完全阻隔公眾及參加者接觸機會，加上涉及4,600名參加者及工作人員、連續3日橫跨數個區域進行，認為存有潛在傳播疫情風險，因不獲批申請。

上次順利舉行的毅行者已經是2018年。（樂施毅行者Facebook）

另外，國際越野賽HK 100同樣不批准於明年1月舉行賽事。政府指，由於大會欠缺有效措施將參加者與其他普通行山人士分開，或會增加社區傳播的風險，故不批准申請。

街馬因未收到政府部門相關決定需要延期

至於原訂下月5日舉行的「香港街馬2021」，大會昨日（19日）公布，由於仍未收到政府部門相關決定，賽事需要延期舉行，並正與政府作緊密磋商，期望可盡快落實相關安排。

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國際七人欖球賽再延至明年11月

香港國際七人欖球賽第5度再延期至明年11月舉行。香港欖球總會表示，無法確保所有參賽隊伍在明年4月都能自由出入境，故決定再押後賽事。