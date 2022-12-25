漁農美食嘉年華開幕　展銷寶石魚、大閘蟹、水耕紫白菜苗

「第十七屆本地漁農美食嘉年華」今日（25日）起開鑼，一連三日於旺角花墟公園舉行，共設有超過300個展銷攤位，展銷多種本地漁農產品，當中包括寶石魚、圓眼燕魚、南美白對蝦和大閘蟹，以及水耕金盞花和水耕紫白菜苗等。現場設農展區和漁展區，展示業界如何利用科技提高生產力及提升產品質素。



環境及生態局副局長黃淑嫻指，政府會繼續與漁農業界保持緊密溝通，支援漁農業界應用高科技，邁向集約化以及把握大灣區機遇，未來推動本港漁農業可持續發展，為香港市民提供更多新鮮、優質、安全的本地漁農產品，並為生物多樣化作出更大貢獻。



▼第十七屆本地漁農美食嘉年華▼



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本地養殖海鮮 現場設烹飪示範

由漁農自然護理署、蔬菜統營處及魚類統營處合辦的本地漁農美食嘉年華今日（25日）開幕，開放時間為上午10時至晚上8時舉行，費用全免。現場共設有超過300個展銷攤位，當中約200個攤位售賣本地出產的漁農產品。場內亦有多個本地食品、有機和健康食品及家居用品攤位。

嘉年華供市民選購的漁農產品包括由本地有機農場及信譽農場種植的優質農產品（車厘茄、紅菜頭、白蘿蔔、士多啤梨、菇菌、羽衣甘藍、水耕金盞花和水耕紫白菜苗），以及由本地優質養魚場養殖的新鮮漁產品（如青龍蝦、黃鱲䱽、元朗烏頭、寶石魚、圓眼燕魚、南美白對蝦和大閘蟹）。

此外，嘉年華設有各式各樣的表演節目，包括文娛表演及烹飪示範，場內還設有以本地漁農產品為主題的拍照區，適合一家大小參與。

黃淑嫻：支援業界應用高科技、把握大灣區機遇

環境及生態局副局長黃淑嫻出席開幕典禮致辭表示，本地漁農美食嘉年華是全港規模最大的戶外漁農墟，過往每年均超過20萬名市民支持，購買本地優質漁農產品。今屆嘉年華設有本地漁農科技的主題展區，介紹本地漁農業最新的科技發展。參與展銷的商戶亦會提供優惠折扣，現場會有聖誕老人派禮物，大會亦安排營養師制定「至營食譜」，並設烹任示範。

黃淑嫻表示，政府會繼續與漁農業界保持緊密溝通，支援漁農業界應用高科技，邁向集約化，以及把握大灣區機遇，深信未來日子政府一定能得到各位的支持，攜手推動本港漁農業可持續發展，為香港市民提供更多新鮮、優質、安全的本地漁農產品，亦為生物多樣化作出更大貢獻。

設農展區和漁展區 展示應用科技提高生產效率

嘉年華分別設有農展區和漁展區。農展區會介紹現代化農場機械和多項種植科技，展示農戶如何應用相關科技進一步提高生產效率。水耕種植科技方面，「可移動水耕栽培系統」和「組裝式自動播種機械臂」，分別可助農戶善用有限空間及節省人力資源；而智能溫室科技的便攜式智能裝置可讓農戶了解溫室的實時狀況，並遙距控制溫室設備。市民可於展區觀看有關種植科技的示範，亦有機會嘗試操作智能溫室。

漁展區展示帶領業界走向現代化和可持續發展的漁業養殖新科技。當中，半潛式桁架深海網箱模型讓市民了解深海網箱較傳統木製魚排的優勝之處；而載有本地水產養殖品種的小型循環水養殖系統，讓大眾認識養殖系統的運作流程及應用。此外，展區內還設有顯微鏡，市民可即場嘗試檢測水中的浮游植物，漁護署人員會從旁指導並介紹各種藻類。